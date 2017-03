Schneeschmelze und Regen lassen Flüsse anschwellen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die relativ frühzeitige Schneeschmelze in den Mittelgebirgen und die Regengüsse in der Wochenmitte zeigen ihre Folgen: Die meisten Brandenburger Flüsse sind derzeit so gut gefüllt wie lange nicht. Besonders die Pegel an der Elbe haben in der Prignitz seit Mittwoch die erste Alarmstufe überschritten. Der bisherige Höchststand bei Wittenberge lag am Donnerstag bei 4,61 Meter, die erste von vier Alarmstufen, ab der die Wasserstände häufiger als gewöhnlich an die Sicherheitsbehörden gemeldet werden, liegt dort bei 4,50 Meter. Ein regelmäßiger Kontrolldienst wäre erst ab Alarmstufe 2 erforderlich.

"Da für die nächsten Tage kaum Niederschläge und höhere Temperaturen angekündigt sind, rechnen wir mit einer Entspannung der Situation", schätze Hans-Joachim Wersin-Sielaff vom Brandenburger Umweltministerium am Freitag ein.

Auch die Oder bietet mit vielen gefüllten Poldern und Wiesen derzeit ein erhabenes Bild, nachdem sie zuvor monatelang ein eher schmales und in den vergangenen beiden Sommern ein nahezu ausgetrocknetes Gewässer war. Bedrohlich wie beim legendären Frühjahrshochwasser 1947, als sich noch um den 20. März herum Eisbarrieren bei Küstrin-Kietz und Reitwein gebildet hatten, die das Wasser stauten, ist die Lage aber längst nicht.

Im Gegenteil: "Die Schneeschmelze gerade in den polnischen und tschechischen Mittelgebirgen, aus denen ihre Zuflüsse kommen, ist in diesem Jahr recht allmählich erfolgt", so Wersin-Sielaff. Lediglich der Pegel der Warthe ist an deren Mündung in die Oder bei Küstrin in den vergangenen Tagen kontinuierlich gestiegen. Am Freitagvormittag war er mit 3,52 Metern zwar noch über einen halben Meter von Alarmstufe 1 entfernt, in den kommenden Tagen ist jedoch noch mehr Wasser aus Richtung Gorzów (Landsberg) und Posen zu erwarten.

An der Schwedter Oderbrücke wurden am Freitag 6,50 Meter gemessen, dort ist noch mehr als ein Meter Platz, bevor Sicherungsmaßnahmen eingeleitet werden müssten.

Auch die Spree hatte in der Wochenmitte ihre Höchststände erreicht. Allein in der Talsperre im sächsischen Bautzen wurden jedoch fünf Millionen Kubikmeter Wasser aufgestaut und der Hochwasserscheitel dadurch um 88 Prozent verringert. Während 31,0 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in das Staubecken liefen, wurden 3,77 Kubikmeter pro Sekunde wieder abgegeben.

Die größten Investitionen in den Hochwasserschutz für dieses Jahr sind übrigens in Frankfurts polnischer Nachbarstadt Slubice angekündigt. Der bisher sieben Kilometer lange Deich, der den Grenzort schützt, dessen Straßenniveau teilweise unterhalb des Oderpegels liegt, soll verstärkt und im Norden des Ortes auch durch einen Binnendeich verlängert werden. Für dieses Projekt, mit dessen Realisierung im Sommer begonnen werden soll, hat die polnische Regierung einen Kredit bei der Weltbank in Höhe von 50 Millionen Euro aufgenommen. Auch die Schiffbarkeit des Flusses will das Nachbarland verbessern.