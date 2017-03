Tourismusregion legt um vier Prozent zu

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow/Grünheide (MOZ) Die Zahl der Übernachtungen von Gästen in der Region hat im vergangenen Jahr zugenommen. Das geht aus einer Veröffentlichung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervor. An der Spitze steht Bad Saarow - mit einem deutlichen Plus - gefolgt von Grünheide und Wendisch Rietz.

Wände streichen, Decken vertäfeln, robustes Nadelfilz in den Fluren und Tischtennis-Räumen befestigen - in den rund 50 Zimmern und auf den Gängen des Hauses "Dachsbau" sieht es mächtig nach Arbeit aus. Das Gebäude wird komplett renoviert, bevor die ersten Kinder einziehen. Das Haus steht auf dem weiträumigen Areal der Ferienanlage "Störitzland" in der Gemeinde Grünheide. Knapp 700 Betten bietet das Camp insgesamt. Im Juni und Juli sind wir in manchen Wochen ausgebucht", sagt Thorsten Buchlow, der Leiter der Gäste-Betreuung.

In den zurückliegenden fünf, sechs Jahren seien die Urlauberzahlen kontinuierlich im einstelligen Prozentbereich gestiegen. Schulklassen, Kita-Gruppen, Kirchenkreise, aber auch Familien nutzen die Angebote zunehmend mehr. Der hauseigene Strand, der See, die Natur, die Ruhe und die Nähe zu Berlin seien den Gästen besonders wichtig, sagt Buchlow. "Aber", sagt der 41-Jährige, "man merkt auch, dass die Gäste zunehmend auf Qualität achten." Und darum sei das Essenangebot verbessert worden, werde derzeit auch der große Speisesaal umgestaltet.

Das Störitzland trägt entscheidend zu den hohen Übernachtungszahlen in der Gemeinde Grünheide bei. Gut 282000 waren es im vergangenen Jahr - ein Plus von knapp 2000 gegenüber 2015. Spitzenreiter in der Region bleibt aber unangefochten Bad Saarow, und das mit einem satten Zugewinn. Knapp 385000 Übernachtungen wurden im Kurort 2016 gezählt, das entspricht einem Zuwachs um 19 Prozent. Anders als in Grünheide sind es in Bad Saarow vor allem die großen, teilweise luxuriösen Hotels, in denen die Touristen ihr Quartier haben - und da kam Ende 2015 mit dem A-ja-Resort ein neues Haus mit 150 Doppelzimmern hinzu. Gästezahlen waren von A-ja am Freitag nicht zu bekommen. "Die vielen neuen Betten sind aber sicher ein Faktor für die positive Entwicklung", sagt Sandra Ziesig, die Marketingleiterin des Tourismusverbands Seenland Oder-Spree. Im Landesvergleich rangiert Bad Saarow auf Platz vier; nur in Potsdam, Rheinsberg und Burg (Spreewald) wurden noch mehr Übernachtungen gezählt.

Verbandsweit, also in den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland sowie in der Stadt Frankfurt, errechneten die Statistiker einen Zuwachs der Übernachtungen um 4,2 Prozent auf etwa 2,2 Millionen. Ankünfte gab es gut 688000; die durschnittliche Verweildauer der Gäste liegt damit bei 3,2 Tagen. Sandra Ziesig sieht als Ursache dafür auch die Arbeit des Tourismusverbandes. "Wir waren im vergangenen Jahr auf vielen Messen präsent und haben dort für die Angebote geworben. Dabei setze man auf Vielfalt mit Radfahren und Wassertourismus als Schwerpunkten. Positiv mache sich auch der 2015 neu gestaltete Internetauftritt des Verbands bemerkbar. Und allgemein sei zu beobachten, dass Urlaub in Deutschland im Trend liege.

Von Kommune zu Kommune ist der Trend hingegen durchaus unterschiedlich. Während Storkow bei den Übernachtungen deutlich zulegen konnte (von 69000 auf 81000), musste Wendisch Rietz mit seinen vielen Ferienhäusern etwas Federn lassen (von 174000 auf 169000).

Auch in den Städten ist die Entwicklung uneinheitlich. Fürstenwalde (28000/26000) verlor an Übernachtungen, Erkner (53000/56000), Eisenhüttenstadt (37000/41000) und Beeskow (29000/30000) legten hingegen zu.

Der Statistik eigen ist indes, dass sie die tatsächlichen Zahlen nur näherungsweise wiedergibt. Denn in die Berechnung fließen nur Betriebe mit mindestens zehn Betten ein. Die Gäste in den vielen über das Land verteilten einzelnen Ferienwohnungen bleiben also unberücksichtigt.

Steigerungspotenzial sieht der Tourismusverband in Frankfurt und im Oderbruch. Dort könnte nach Einschätzung von Sandra Ziesig das Bettenangebot größer werden. "Mit dem Oder-Neiße-Radweg zum Beispiel gibt es in dieser Region durchaus Potenzial", sagt sie.