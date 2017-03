Schwelgen in Erinnerung

artikel-ansicht/dg/0/

Trebatsch (MOZ) 51 Jahre ist es her, dass sie die Polytechnische Oberschule in Trebatsch verlassen haben: Die mehr als 20 Schüler und zwei Lehrer, die sich am Freitag zum Klassentreffen im Gasthof Pawlak in Trebatsch getroffen haben. Es ist das erste Wiedersehen in großer Runde seit der Wende.

Sonnenschein zum Klassentreffen: Ehemalige Schüler, die ab 1960 an der Polytechnischen Oberschule in Trebatsch gelernt haben, sowie ehemalige Lehrer der Schule haben sich am Freitag - nach zum Teil mehr als 50 Jahren - das erste Mal wiedergesehen. © MOZ/Tatjana Littig

Wenn aus einem Wunsch Wirklichkeit wird: "Ich wollte schon lange alle wiedersehen", sagt Waltraud Dippner und lächelt. Die große Resonanz am Freitag zeigt: Offensichtlich war sie nicht die einzige mit diesem Wunsch. Doch wie es dann so ist, kommt dieses und jenes dazwischen. Im vergangenen Jahr im Mai, vor dem Geburtstag ihres Cousins, sei ihr bewusst geworden, dass es schon 50 Jahre her sei, dass sie und die anderen die Polytechnische Oberschule in Trebatsch beendet haben, erzählt die Beeskowerin. Auf der Feier fiel dann der Groschen: "Ich organisiere das", entschied sie.

Nach Weihnachten ging es los: Die 67-Jährige legte ein Heft an und schrieb die Namen aller 30 Schüler auf, die 1960 aus den Dörfern um Trebatsch herum an die Oberschule kamen, samt deren Kontaktdaten. Ein gar nicht so einfaches Unterfangen. "Einige Namen waren mir in all den Jahren entfallen", gesteht die Rentnerin. Doch dank Telefonbuch und Tipps von allen Seiten zu Personen,die was wissen könnten, ginge es ganz gut. "Ich habe sehr viel Zeit am Telefon verbracht", erzählt Waltraud Dippner lachend, "aber ich habe es sehr gerne gemacht."

Am Freitag war es nun so weit: Im Gasthof Pawlak in Trebatsch trafen sich die ehemaligen Mitschüler und die beiden Lehrer Konrad Würsig und Ernst Pfeiffer. Viele der Schüler, die nach der achten Klasse abgegangenen waren, um an der Erweiterten Oberschule in Beeskow weiter zu lernen, hatten die anderen mehr als 50 Jahre nicht gesehen. Dabei gab es seitdem durchaus noch einige Klassentreffen: eines nach 15 und eines nach 20 Jahren.

Wie dem auch sei: Das ist lange her. Und so war die Vorfreude und die Aufregung bei den Anwesenden riesig. Es wurde geherzt, gequatscht und gelacht. Die Stimmung: ausgelassen und fröhlich. "Ich habe die meisten sogar erkannt", berichtete Marlies Radenz. So wie ihr erging es nicht allen. "Die Frauen zu erkennen ist einfacher, man kennt ja die Mütter, bei den Männern ist es schwieriger", fand Herbert Frohberg, der die weiteste Anreise von Trassenheide hatte. Er kramte alte Fotos aus seiner Brusttasche. Darauf zu sehen: Kinder, die in einer Kiesgrube toben. Lang, lang ist das alles her. Viele Erinnerungen verbinden die Anwesenden. Noch mehr Jahre aber verbrachten sie ohne einander. Es gibt viel zu bereden. "Selbst wenn jeder nur drei Minuten von sich erzählt, brauchen wir länger als eine Stunde", verkündete Waltraud Dippner bei Kaffee und Torte.