Birkenwerder (OGA) Auf Anregung eines Bürgers wird in Birkenwerder diskutiert, ob die Kosten für alle Typisierungen, die am vergangenen Sonnabend in der Gesamtschule beantragt wurden, von der Gemeinde übernommen werden können. Nach Berechnung von Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) wären etwa 46 000 Euro notwendig. Vor Ort wurden nach Angaben der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) 7 283 Euro gespendet. Da der Etat für das laufende Jahr in Birkenwerder noch nicht beschlossen wurde, kann diese freiwillige Ausgabe derzeit nicht von der Gemeinde getätigt werden. Deshalb hat Zimniok vorgeschlagen, die Idee im Finanzausschuss nicht öffentlich zu beraten. Vergangenen Sonnabend haben sich nach neuen Angaben der DKMS 1 339 Menschen in Birkenwerder als Stammzellenspender registrieren lassen. Initiiert wurde die Aktion von der Gesamtschule, weil die 21-jährige Schülerin Tessa Szereiks aus Birkenwerder an Blutkrebs erkrankt ist. Sie ist auf einem Spende angewiesen, um zu überleben. Ob ein Spender in Birkenwerder gefunden wurde, soll in drei bis sechs Wochen feststehen.