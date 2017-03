Nachfolgerin gesucht!

artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MOZ) Der Bund der Flämingköniginnen sucht eine Nachfolgerin für die amtierende Flämingkönigin Carolin Gedlich. Interessierte können sich noch bis zum 10. März für das Amt der Flämingkönigin bewerben. Bewerberinnen müssen das 18. Lebensjahr zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung vollendet haben. Ihr Hauptwohnsitz sollte sich in der Reiseregion Fläming befinden - die Bewerberin muss in einem der Landkreise Teltow Fläming, Potsdam-Mittelmark, Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld, im Jerichower Land oder der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau wohnhaft sein. Um als Botschafterin der Region den Fläming kompetent zu repräsentieren, sollte sich die jeweilige Kandidatin in der Geschichte, Kultur, Brauchtum des Flämings und in den touristischen Besonderheiten der Reiseregion auskennen. Sie sollte Engagement, Lust und Zeit aufbringen, für voraussichtlich ein Jahr die Vertreterin und Botschafterin des Flämings zu sein. Die Bewerbung sollte eine kurze persönliche Vorstellung, den Grund der Bewerbung um das Amt, sowie ein Foto von sich enthalten. Die Krönung der neuen Flämingkönigin wird voraussichtlich in Zossen - der diesjährigen Fläming-Hauptstadt - im Rahmen des "Festes der Vereine" am 6. Mai erfolgen. Bewerbungen bitte per Mail an: flaemingkönigin-2012@freenet.de oder info@reiseregion-flaeming.de .