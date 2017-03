Krimi real!

artikel-ansicht/dg/0/

Fichtenwalde (MZV) Auf dem Rücksitz des ausgebrannten Autos sitzt eine Leiche. Doch wo ist der Fahrer? Über diesen und andere Fälle berichtet Michael Tsokos am Dienstag in der bis auf den letzten Platz gefüllten Turnhalle in Fichtenwalde. Die 300 Teilnehmenden kommen aus Fichtenwalde und den umliegenden Orten, aber auch aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin. 200 weiteren Interessenten musste abgesagt werden. Nur von den eingeladenen Politikern lässt sich keiner blicken. "Mit Toten kann man keine Wahl gewinnen", bedauert nicht nur Reinhard Scheiper von der Sicherheitspartnerschaft Fichtenwalde, die das Event gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert hatte.