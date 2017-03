Serienstars drehen am Grabowsee

artikel-ansicht/dg/0/

Bernöwe (OGA) Sechs junge Serienstars, darunter Sonja Gerhardt ("Ku'damm 56") und Tim Oliver Schultz ("Club der roten Bänder") haben sich zur Mutprobe am Grabowsee zusammengefunden. In den Ruinen der Lungenheilanstalt filmen sie sich gegenseitig. Am Ende soll daraus der Horrorfilm "Heilstätten" werden, der am 17. Oktober in die Kinos kommt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556807/

Die schlechte Nachricht für die Fans der Teeniestars vorweg: Zu sehen bekommt man die sechs Darsteller, darunter Emilio Moutaoukkil ("Winnetou") und Lisa-Marie Koroll ("Bibi & Tina"), am Set leider nicht. Die weitläufige Anlage der alten Heilanstalt lässt keinen Blick von außen auf den Drehort zu. Zäune und Stacheldraht sowie Wachleute und ein Schäferhund am Eingang, verhindern jeden Zutritt. Der Trompetengesang der Kraniche war das Einzige, was am Freitag am Grabowsee zu hören war. Lediglich ein Wegweiser zum "Set" deutete auf die Dreharbeiten hin, die am Donnerstag starteten und bis Mitte März dauern. Produktionsbeginn war am 22. Februar, nach nur acht Monaten soll Premiere gefeiert werden.

Die Produktionsfirma kündigt mit "Heilstätten" den "ersten deutschen Social-Media-Horrorfilm" an. Die Akteure, die durch ihre Blogs auf Youtube bekannt sind, treffen sich auf dem unheimlichen Ruinengelände, um einigen Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Ausgestattet mit Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräten, machen sich die sechs jungen Leute auf die Suche, dabei filmen sie sich gegenseitig. Unvorhergesehene Dinge passieren, den Zuschauer erwarten Schreckmomente. Gekachelte OP-Säle, rostige Lazarettbetten und düstere Keller sorgen für Gruselatmosphäre.

Die Vorgehensweise mit wackelnden Kameras, scheinbar improvisierten Dialogen und überraschenden Szene erinnert an den US-Erfolgstreifen "Blair Witch Projekt", ein pseudodukumentarischer Horrorfilm von 1999. In den Ruinen von Beelitz-Heilstätten spielt der Thriller "A Cure for Wellness", der gerade in den deutschen Kinos angelaufen ist. Studio Babelsberg verwandelte die alten Lungenheilstätten für die amerikanische Produktion in ein Schweizer Sanatorium. Für ein ganz anderes, viel größeres Filmprojekt diente die Heilanstalt bei Bernöwe bereits im Sommer 2013, als Hollywoodstar George Clooney am Grabowsee Szenen für seinen am Ende des Zweiten Weltkriegs angesiedelten Film "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" drehte.

Die aktuelle Produktion ist ein paar Nummern kleiner. Der Produzent, Autor und Regisseur Michael David Pate gilt als Independent-Filmemacher. Sein letzter Film hieß "Kartoffelsalat" und wurde vom Publikum und den Kritikern durchweg verrissen.

Diesmal hat Pate immerhin die diesjährige Gewinnerin des Deutschen Filmpreises dabei. Sonja Gerhardt wurde für ihre Rolle in der ZDF-Serie "Ku'damm 56" als beste Darstellerin ausgezeichnet.Die Vox-Fernsehserie "Der Club der roten Bänder", in der Tim Oliver Schultz eine der Hauptrollen spielt, wurde im Februar mit dem Filmpreis als beste deutsche Serie geehrt.

Wie lange die 1896 als Lungenheilanstalt errichteten Gebäude noch als Filmkulisse dienen können, ist ungewiss. "Wir befinden uns in Verkaufsverhandlungen", hieß es am Drehort. Das Gelände, von 1945 bis 1991 als Militärklinik von den sowjetischen Streitkräften genutzt, wurde ab 2005 von dem Bildungsprojekt "Kids Globe" besiedelt. Zuletzt wurden für das Areal Pläne des Berliner Immobilienhändlers Heinz Müller zum Bau von Luxuswohnungen bekannt.