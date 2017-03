FC 98 Hennigsdorf unter Druck

artikel-ansicht/dg/0/

Gerd Pröger ist ein ruhiger und besonnener Zeitgenosse. In den zurückliegenden Tagen richtete der Hennigsdorfer Trainer aber einen energischen Appell an seine Schützlinge. "Eigentlich war es schon vor einer Woche so, dass sich alle der Wichtigkeit der Partie bewusst sein sollten." Da gastierte der FC 98 bei Einheit Perleberg. "In einem ausgeglichenen Spiel mit Chancen für uns hatten wir vor dem ersten Gegentreffer Pech, dass ein Vergehen an Torwart Marc Brosius nicht geahndet wurde", so Pröger. Im zweiten Abschnitt habe sich sein Team von der gegnerischen Zweikampfhärte beeindrucken lassen und kassierte per Konter das Tor zum 0:2-Endstand.

Folge: "Die Blicke müssen in die andere Richtung gehen." Als Tabellenelfter stehen die Hennigsdorfer nach sechs Niederlagen in den letzten sieben Spielen nur noch sechs Punkte vor der Abstiegsregion. Da man unbedingt verhindern wolle, in den Abstiegskampf verwickelt zu werden, müsse am Sonnabend gegen den um vier Punkte schlechteren FSV ein Sieg her. "Gelingt der nicht, rutschen wir unten rein", warnt der Hennigsdorfer Coach.

Dieser kann wieder mit den zuletzt gesperrten Emanuel Schaumburg und Stephan Arndt planen. Dafür fällt Sebastian Simon weiterhin mit einer Knieverletzung aus. "Er ist ein wichtiger Mann für uns", so Pröger. Und wenn es auch eines der entscheidenden Spiele sei, vertraue er wieder auf Youngster Julian Pionke. "Er hat seine Sache in der Innenverteidigung gut gemacht und bekommt wieder die Chance."

Der Gegner dürfte nicht unterschätzt werden. "Wir müssen aufpassen. Hut ab vor dem, was Babelsberg zuletzt gemacht hat. Sind sind die Mannschaft der Stunde." In diesem Kalenderjahr standen für die Landeshauptstädter zwei Heimspiele an. Gegen Blau-Weiß Energie Prenzlau gab es ein 1:1, dann ein 3:1 gegen den RSV Eintracht. "Das ist sehr beachtlich", findet Pröger. Auf dem eigenen kleinen Kunstrasen operiere der FSV mit vielen lange Bällen, doch auch auswärts sei das Team nicht zu verachten.

"Es hilft nichts, wir müssen unbedingt punkten. In der kommenden Woche geht es dann nach Velten. Das sind Gegner, gegen die du idealerweise gewinnst und auf keinen Fall verlieren darfst."