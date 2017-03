Wellness - aber ohne Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Das Vier-Sterne-Hotel "Esplanade" in Bad Saarow (Oder-Spree) sieht sich nach der Verleihung des Beauty24-Wellness-Awards 2017 in der umstrittenen Entscheidung bestätigt, Kinder seit Ende 2015 von der Beherbergung auszuschließen. Hotels für Erwachsene liegen im Trend.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556809/

Hotel Esplanade in Bad Saarow wurde für Wellnessbereich ausgezeichnet.

Hotel Esplanade in Bad Saarow wurde für Wellnessbereich ausgezeichnet. © MOZ

Auf dem Internetportal "Beauty24.de" kommen die Gäste aus der Schwärmerei gar nicht mehr hinaus: "Hier bleiben keine Wünsche offen", schreibt Alexander S. aus Burgdorf Anfang des Jahres. Andere loben die Ruhe und Entspannung nahe des Scharmützelsees. Dem positiven Feedback der Besucher hat das Hotel letztlich den Wellness-Award 2017 zu verdanken, der seit zehn Jahren vergeben wird. "Dass allein die Gäste entscheiden, welches Hotel das beste Wellnesshotel Deutschlands ist, macht den Preis so authentisch", sagt Roland Fricke, Geschäftsführer vom Online-Portal beauty24, wo 650 Partnerhotels gelistet sind.

17 davon werben damit, nur für Erwachsene da zu sein - auch das "Esplanade Resort & Spa" in Bad Saarow. "Erwachsenenhotels sind definitiv im Trend", sagt Fricke und vermutet, dass noch mehr dem nicht unumstrittenen Beispiel von Bad Saarow folgen werden. In einer Spezialisierung auf bestimmte Zielgruppen liege einfach ein echt großes Potenzial für Hoteliers.

Im "Esplanade" hat Hoteldirektor Tom Cudok 2015 entschieden, keine Gäste unter 16 Jahren zu dulden. "Wir haben ja nichts gegen Kinder", betont er. Aus Erfahrung weiß er, dass Paare ohne Kinder eben auch länger im Restaurant verweilen oder sich eine ausgiebigere Wellness-Anwendung gönnen. "Unser Angebot spricht jene Konsumenten an, die bereit sind, auch mal einen Euro mehr auszugeben", sagt Cudok. Der Wellness-Award 2017 bestätigt ihn in seiner eingeschlagenen Richtung. Der anfängliche Protest von Familien sei einer steigenden Auslastung der Hotelanlage gewichen. An den Wochenenden sei das "Esplanade" dank seines Wellness-Angebots fast ausgebucht.

Ganz vom Tisch ist die kinderfreie Zone im Alltag dennoch nicht. Immer wieder würden sich Gäste mit Kindern versehentlich, aber auch vorsätzlich in das Hotel verirren und auf Schadenersatz pochen, wenn sie mit Kind und Kegel nicht einchecken dürfen. Es komme auch vor, dass größere Gruppen über Portale wie booking.com Zimmer buchen und das Personal erst beim Einchecken bemerkt, dass auch Kinder darunter sind. "Da müssen wir konsequent sein und finden auch eine Lösung. Es gibt ja ausreichend Alternativen in Bad Saarow", erklärt Cudok.

Der Manager ist sicher, dass die Zahl von Erwachsenenhotels zunehmen wird. In Brandenburg ist das "Esplanade" längst nicht mehr das einzige Hotel seiner Art. Auch das Hotel & Spa Sommerfeld in Kremmen (Oberhavel) weist auf der Website seine Gäste darauf hin, dass sich die Türen nur für Erwachsene öffnen. "Wir sind diesbezüglich in Deutschland die Spätzünder", stellt Cudok fest.

Doch der Bedarf, sich ohne Kinderlärm erholen zu wollen, nimmt nach Ansicht von beauty24-Geschäftsführer Roland Fricke zu. Bei einer Umfrage unter Wellnessgästen im vergangenen Jahr hätten sich 60 Prozent dafür ausgesprochen, eher ein Wellnesshotel mit "adults only"-Konzept zu buchen als ein normales. "Immerhin reisen auch mehr als drei Viertel unserer Gäste als Paar an und wollen die Zeit zu zweit genießen", interpretiert er das Umfrage-Ergebnis.

Dass Familien oder Alleinstehende mit Kind das anders sehen, weiß auch er. Wie auch die Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes. Man habe vor einer solchen Regelung gewarnt, sagt ein Sprecher der Behörde. "Das ist sehr dünnes Eis, auf dem sich solche Hotels bewegen, aber bislang habe offensichtlich noch niemand geklagt, wenn Kindern und Jugendlichen der Zugang zum Hotel verwehrt wird.

Vor Klagen hat die Hotelbranche kaum Angst. "Esplanade"-Manager Tom Cudok hat da schon Erfahrungen gesammelt, auch wenn es nicht um die Unterbringung von Kindern ging. Sein Vorgänger hatte 2009 dem früheren NPD-Chef Udo Voigt den Urlaub verdorben, als der im Vier-Sterne-Haus einchecken wollte, weil seine politische Gesinnung dem Wohlbefinden anderer Gäste entgegenstehe. Selbst der Bundesgerichtshof schlug sich auf die Seite des Hotelmanagements.