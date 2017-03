artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die Sonne kitzelte die ersten Waldameisen im Rathenower Stadtforst wach. Die Tiere beendeten ihre Winterruhe und tankten an der Nestspitze die Sonnenwärme.

Als lebende Heizkörper krabbeln die so erwärmten Arbeiterinnen wieder ins Nest, um dort die anderen Ameisen zu wärmen und zu wecken. Die Rote Waldameise (Formica rufa) ist ein wichtiger Teil des Lebensraums Wald. Sie bevorzugen lichte Kiefern- oder Laubwälder und sind auch gern an sonnigen Waldrändern zu finden. Die kleinen Kraftpakete - Arbeiterinnen können das bis zu 40-fache ihres Körpergewichts bewegen - verbringen das Frühjahr mit Nestreparaturen und Brutpflege. Die Königin oder die Königinnen - es gibt Staaten mit nur einer Königin, aber auch Nester mit mehreren - legen derweil die Eier für die nächste Generation: Aus den ersten befruchteten Eiern werden neue Königinnen, aus den unbefruchteten die Männchen. Nach dem von April bis Juni stattfindenden Hochzeitsflug sterben die Männchen, die neuen Königinnen kehren ins Nest zurück und streifen ihre Flügel ab. Ihr Samenvorrat reicht ihnen für die rund 20 Jahre ihres Lebens. Eine Arbeiterin wird in der Regel nur 6 Jahre alt.

Aus der Winterruhe erwacht