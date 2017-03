artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556814/

Ein Jahr nach dem Fund der Leiche eines neugeborenen Babys in Berlin-Lichtenberg gibt es noch keine Spur zu der Mutter. "Es wird weiterhin in alle Richtungen ermittelt", sagte eine Polizeisprecherin. Trotz aufwendiger Untersuchungen durch eine Mordkommission der Kriminalpolizei führte bisher keine der Spuren und keiner der Hinweise zu der Mutter. 30 Hinweise gingen bisher bei der Polizei ein, die Eltern des Kindes konnten dadurch aber nicht festgestellt werden.

Weiterhin sind 5000 Euro als Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die den Fall aufklären können. Die Polizei geht davon aus, dass der Säugling getötet wurde.

Das neugeborene Mädchen war am 8. März 2016 tot und in Handtücher gewickelt in einem blauen Müllsack entdeckt worden. Es lag auf einem ehemaligen Friedhofsgelände in der Ruschestraße 9. Laut Obduktion war es lebend zur Welt gekommen, wurde aber nicht fachgerecht entbunden und starb.

Es wurden bislang DNA-Proben von etwa 400 Frauen genommen, vor allem aus einer Asylbewerberunterkunft nahe dem Fundort. Keine dieser Proben, die mit der DNA des Babys verglichen wurden, ergab eine Übereinstimmung, wie die Sprecherin sagte. Es stünden allerdings noch Ergebnisse anderer wissenschaftlicher Untersuchungen aus, etwa Analysen im DNA-Bereich, die sich auf Fundstücke wie Handtücher bezögen.

Die Polizei hat auf ihrer Internetseite Fotos von einem rosafarbenen und einem blau-gemusterten Handtuch veröffentlicht. Sie fragt, wer zwischen dem 6. und 8. März 2016 Beobachtungen im Bereich der Grünanlage machte; wer Frauen kennt, die damals schwanger waren, aber später kein Kind hatten und wer die Handtücher schon mal sah.

In Berlin gab es in den vergangenen Jahren mehrere Fälle, in denen Babys ausgesetzt oder tot gefunden wurden. Am 12. Mai 2016 stieß ein Passant auf ein totes Baby in Berlin-Wilmersdorf. Auch dieser Fall ist noch nicht aufgeklärt. Die in ein rotes Handtuch gewickelte Leiche war am Morgen in einem Park an der Fritz-Wildung-Straße entdeckt worden. Am Tag davor hatte eine Zeugin eine Frau und einen Mann aus dem Park kommen sehen. Beide waren etwa 30 bis 40 Jahre alt. Die Frau habe einen erschöpften und verstörten Eindruck gemacht. Ob es sich dabei um die Eltern handelt, weiß man nicht sicher.

Für Schwangere in Not gibt es in Berlin mehrere Hilfsangebote. Um das lebensgefährliche Aussetzen von Neugeborenen zu verhindern, verfügen mehrere Krankenhäuser über Babyklappen. Mütter, die ihr Baby nicht annehmen wollen, können es dorthin bringen. 2015 war das fünfmal der Fall. Seit 2014 gibt es auch die Möglichkeit, bei der Entbindung vorerst anonym zu bleiben. Bei der sogenannten vertraulichen Geburt bleiben die Daten der Mutter mindestens bis zum 16. Geburtstag des Kindes unter Verschluss. Aber auch gänzlich anonyme Geburten sind im Notfall möglich.