Prenzlau (MOZ) Unter Brandenburgs Händlern wächst der Konkurrenzdruck, wie eine aktuelle Studie belegt. Nicht nur wegen des Internetgeschäfts, sondern auch zwischen kleinen Läden und Einkaufszentren. Prenzlau setzt zur Belebung des Handels auf einen Mix aus On- und Offlineaktionen.

Susanne Ramm ist seit 2012 die treibende Kraft in der Prenzlauer City. Ihre Mission als hauptamtliche Geschäftsstraßenmanagerin der uckermärkischen Stadt: Die Menschen, und damit die Kaufkraft, wieder in die Innenstadt zu locken und Ladenleerstand entgegenzuwirken. Derzeit steht laut ihrer Aussage kein Geschäft zur Vermietung. Gefördert hat sie das etwa mit einem City-Gutschein. Dessen Guthaben kann in über 70 Geschäften eingelöst werden. Seit Einführung im April 2014 wurden fast 12 000 Stück verkauft. "Wenn die Bürger und Touristen hier ihr Geld ausgeben, ist das gut für die heimische Wirtschaft", sagt die 36-jährige. Die gebürtige Prenzlauerin bezeichnet sich selbst als "große Lokalpatriotin. Ich finde es schade, wenn alles nur noch im Internet gekauft wird", kritisiert sie den zunehmenden Absatz im Onlinehandel.

Dass eine Steigerung der Kaufkraft kaum ohne digitale Vernetzung möglich ist, insbesondere bei jüngeren Kunden, weiß auch Susanne Ramm. Zu ihrer Arbeit gehört deshalb die Betreuung der Sozialen Medien. Nachrichten zu Veranstaltungen und Aktionen auf der stadteigenen Facebookseite bekommen über 3800 Nutzer, die die Seite abonniert haben. Für eine 20 000-Einwohner-Stadt eine beachtliche Zahl. "Darüber ist auch Storytelling möglich", betont Ramm und meint damit die Möglichkeit, über Bilder und Beiträge Geschichten zu erzählen. "Denn hinter jedem Geschäft stecken Menschen aus der Region." Damit diese Beiträge auch vor Ort gesehen werden können, sollen alle öffentlichen Plätze noch 2017 mit freien Internetzugängen vernetzt werden. Am Herzen liegen der Citymanagerin besonders die kleineren Geschäfte, die "in Brandenburg oft durch das Raster fallen". Sie arbeitet daher eng mit dem Verein der Werbe- und Interessengemeinschaft Prenzlau zusammen.

Die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft für den Erhalt des Einzelhandels sieht auch eine gemeinsame Studie des Landes, der drei brandenburgischen Industrie- und Handelskammern (IHK) und des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Das Papier prognostiziert weitere Geschäftsschließungen, insbesondere bei kleineren Fachgeschäften im ländlichen Raum. Bereits jetzt stehen durchschnittlich 23 Prozent der Läden im Bundesland leer. Auf jeden Einwohner kommt zudem im Mittel eine Verkaufsfläche von 1,75 Quadratmeter. Das ist mehr als im Bundesdurchschnitt (1,50). Für die einzelnen Geschäfte bedeutet das einen höheren Konkurrenzdruck, da ein großes Angebot auf schwindende Nachfrage trifft. Ein Teil der Brandenburger Kaufkraft wandert auch in den berlinnahen Raum ab.

Hier sieht Uta Häusler von der IHK Ostbrandenburg eine Steuerungsfunktion bei der Politik. Nötig sei ein Gesamtpaket, das eine gute Infrastruktur und ausreichende Netzabdeckung biete. Auch was das digitale Zeitalter betreffe, müssten Landes- und Kommunalpolitik und die Wirtschaft Hand in Hand zusammenarbeiten, so die Expertin für Unternehmensförderung. "Wir stehen vor dem größten Umgestaltungsprozess, das müssen wir begreifen." Der Onlinehandel könne im demografischen Wandel aber auch eine Chance sein.

Damit die Händler in Prenzlau den Anschluss ans Netz nicht verpassen, ging am 1. März die Webseite "Prenzlau City-On" online. Hier können sich die Geschäfte präsentieren und mit den Sozialen Medien verknüpfen, ohne dass sie selbst große Kosten haben. Mit diesem Konzept gewann die Stadt auch eine Förderung der IHK Ostbrandenburg.