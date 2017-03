Abstimmung zum Packhof

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Bürgerinitiative (BI) Packhof hatte zur Vollversammlung eingeladen und der Saal im Wichernhaus war gut besucht. Neben den Mitstreitern der BI waren auch Stadtverordnete gekommen. Herbert Nowotny und Martina Marx saßen unter anderem im Publikum und verfolgten die Punkte der Tagesordnung. Den Anfang machte ein Überblick zur Verkehrsentwicklung. So fordert die BI, den Verkehr zu reduzieren. Die Belastung der Straßen, die zum Packhofgelände führen, ist hoch. Außerdem soll auch an die Fußgänger und den öffentlichen Personennahverkehr gedacht werden. Auf Verkehrsschilder allein können sich die Fußgänger nicht verlassen. So genannte Mischverkehrsflächen sehen die Mitstreiter um Hanswalter Werner nicht als geeignet an. Die Sphären sollten getrennt werden. Auch die Feinstaubbelastung ist enorm. Seit Januar gab es 28 Überschreitungen der Werte. Eine verkehrssparsame Bebauung wird von Seiten der BI favorisiert. Der wasserseitige Anteil des Geländes sollte als Park erhalten bleiben. "Die Wiese werde rührend angenommen, wie im vorigen Herbst zusehen war", hieß es aus dem Publikum. Die Mitglieder der BI stimmten unter anderem über diese Punkte ab. Das Ergebnis: allen Punkten wurde ohne Gegenstimme zugestimmt. Die Formulierungen wurden offen gewählt. "Wir wollen uns nicht festlegen, wohin es en détail gehen kann", so Boris Angerer über die Art der Formulierungen. Festlegen will sich die BI allerdings bei ihren Zielen. Sie ist gegen eine 50 zu 50 Bebauung. Die Bürger sollen rechtzeitig beteiligt werden. Das Grundstück des Packhofs befindet sich in einem Sanierungsgebiet. Dort käme eine verschärfte Beteiligung der Bevölkerung zum Tragen. Die geplante Bürgerbefragung ist laut Werner eine tolle Sache. Aber was soll gefragt werden? Nein sagen allein, reicht nicht. "Misstrauen besteht und wir wollen genau hinsehen", so Werner. Alternativvorschläge sollten unterbreitet werden. Apropos Fragen: die anwesenden Stadtverordneten stellten sich auch einigen Fragen der Besucher der Vollversammlung. Ist es nicht eine Wettbewerbsverzerrung, wenn es ein Exklusivrecht für premero gibt? "Im Kopf der Oberbürgermeisterin ist alles klar, aber den Stadtverordneten liegt noch kein Kaufvertrag vor. Somit sind die Dinge noch nicht geklärt", äußert sich Nowotny. Auch Marx hofft auf Antworten in der nächsten Stadtverordnetenversammlung.