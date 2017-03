Natalie Portman bringt Tochter zur Welt

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Die US-Schauspielerin Natalie Portman (35) hat eine Tochter zur Welt gebracht. Amalia sei bereits am 22. Februar geboren worden, sagte ihr Sprecher der Zeitschrift «People». «Mutter und Baby sind glücklich und gesund.»

Tochter Amalia kam bereits am 22. Februar zur Welt. © Guillaume Horcajuelo/EPA FILE/dpa

Portman und ihr Ehemann, der Tänzer und Choreograph Benjamin Millepied haben bereits den fünfjährigen Sohn Aleph. Das Paar hatte 2012 geheiratet.

Portman war für ihre Darstellung der früheren First Lady Jackie Kennedy in dem Film «Jackie» als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert. 2012 hatte sie für ihre Hauptrolle in dem Thriller «Black Swan» schwanger einen Oscar entgegen genommen.