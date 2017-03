Projekt "Lesestart" auch in Milow

artikel-ansicht/dg/0/

Milow (MOZ) Wer später gut lesen können und an Büchern Spaß haben will, sollte möglichst früh damit beginnen. Aus diesem Grund gibt es in Brandenburg das Projekt "Lesestart Land Brandenburg", das vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie unterstützt wird. Auch die Gemeindebibliothek des Milower Landes, die vom dortigen Kulturverein betreut wird, unterstützt dieses Projekt.