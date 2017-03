Nicht nur Blumen zum Frauentag

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow/Havelland (MOZ) Prosecco, Kaffee, Kuchen und Pralinen sowie hier und dort strippende Männer und Blumen verteilende Politiker: Dann ist wieder Frauentag, 8. März. Doch vielen Frauen ist es an diesem Tag wichtig, sich den Stand der frauenrelavanten Dinge im Land vor Augen zu führen und darüber zu reden. Auch das wird in der kommenden Woche ermöglicht.

Am Frauentag läuft "Paula - Mein Leben soll ein Fest sein" im Haveltorkino. In der Hauptrolle ist die Schweizer Schauspielerin Carla Juri zu sehen.

Am Mittwoch wird in Rathenow unter anderem getanzt, aber ganz auf die brave Tour. Um 14.00 Uhr beginnt im "Fidelio" der Volkssolidarität, Friedrich-Ebert-Ring 80, eine Frauentagsveranstaltung mit reichlich Musik. Das Haveltorkino zeigt um 18.00 Uhr den deutschen Film "Paula", in dem es um die frühexpressionistische Malerin Paula Modersohn-Becker (1876-1907) und um die Probleme geht, mit denen Frauen in der Männerwelt um 1900 konfrontiert waren. Gleichzeitig findet in der Volkshochschule, Bammer Landstraße 10, eine Lesung mit Stefanie Gerstenberger statt. Sie liest aus ihrem Buch "Das Sternenboot". In diesem Roman erzählt die Autorin eine sizilianische Familiengeschichte über drei Generationen hinweg. Ebenso um 18.00 Uhr beginnt im Kulturzentrum das Duo "Wiener Blut" sein Programm mit Musik zum ewigen Geschlechterkampf.

Bereits um 9.00 Uhr finden sich am Frauentag Gründerinnen und Unternehmerinnen an ihrem Stammtisch ein. Der Treff, offen auch für neue weibliche Gesichter, findet im Rathenower Technologie- und Gründerzentrum statt. Veranstalter ist der Regionale Lotsendienst des Landkreises. Und um 10.00 Uhr ist Frauentagsveranstaltung beim Verein Lebens-, Alters- und Behindertenhilfe (LAB) in der Schopenhauerstraße 18c.

Am Freitag, 10. März, sind interessierte Havelländerinnen zur zweiten Auflage des Weibermarkts "Vom jungen Gemüse bis zur alten Schachtel" eingeladen. Mit diesem beteiligen sich die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Havelland, der Stadt Rathenow, der Stadt Falkensee und der Stadt Premnitz an der 27. Brandenburgischen Frauenwoche, die unter dem Motto "Frauen MACHT faire Chancen" steht. Marktplatz ist diesmal im ASB-Mehrgenerationenhaus, Ruppiner Straße 15, in Falkensee. An 20 verschiedenen Marktständen wird von 14.00 bis 16.45 Uhr über frauenrelevante Angebote im Landkreis informiert. Die erste Veranstaltung dieser Art gab es 2013 in der Kreisstadt Rathenow.

Gleich im Anschluss an den zweiten Weibermarkt kommt es im Mehrgenerationenhaus zur Verleihung des Havelländischen Frauenpreises, der alle zwei Jahre vergeben wird. Die Auszeichnung wird Landrat Roger Lewandowski (CDU) vornehmen.