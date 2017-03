artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Das Team des massiv unter Druck geratenen französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon hofft auf Zehntausende Unterstützer bei einer Demonstration an diesem Sonntag in Paris. "Es könnten 45 000 Leute werden", sagte Pierre Danon vom Kampagnen-Team am Samstag dem Sender Franceinfo. Mit der Kundgebung will der Konservative Fillon ein Zeichen gegen die wachsende Kritik aus dem eigenen Lager setzen, wo ihn viele Politiker zum Rücktritt drängen.