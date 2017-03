Mit dem Zeugnis in der Hand

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "Jetzt geht es erst richtig los", so Philipp Schneider, frischgebackener Instandhaltungsmechaniker nach der Freisprechung bei der Spezialmaschinenbau und Ausbildungs GmbH (SPEMA) im Alten Pumpenhaus. Für ihn und 22 weitere ehemalige Azubis startet nun ein neuer Lebensabschnitt. In verschiedenen Betrieben beginnen die jungen Männer ihre Arbeit. Einstellungsbetriebe sind unter anderem Gabarro, Strabag und die Havelländische Eisenbahn. Philipp geht nach Berlin zu MGW Gleis- und Weichenbau. Er beschreibt seine Ausbildung als lustig. Hierzu zählte nicht nur der Satz des Pythagoras, sondern auch ein vierwöchiger Aufenthalt in Italien. Dort drehte der Instandhaltungsmechaniker Kanonen für Museen. "Meine Eltern freuen sich über die Leistung und sind begeistert", berichtet Schneider über seinen Abschluss. Dieser wurde laut Georg Wolter, Geschäftsführer der SPEMA, in einem würdigen Rahmen gefeiert. Traditionell beglückwünschte Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann die Jungen und händigte ihnen ihre Zeugnisse aus. Mit dem Zeugnis sind sie nun Facharbeiter. SPEMA leistet die Zuarbeit für Dritte, ob Produktion oder Ausbildung. "Die Ausbildungszahlen bei der SPEMA sind konstant und es werden recht gute Ergebnisse erzielt", so Wolter. Allerdings gibt es zu wenig Bewerber. Interessierte sollten einen 10. Klasse Abschluss sowie technisches Verständnis mitbringen. Einstellungsbetriebe wie Gleisbaumechanik und Fahrzeugwerke Brandenburg, sind vorhanden und es gibt für das kommende Ausbildungsjahr mindestens zehn freie Ausbildungsplätze.