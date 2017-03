Jordanien richtet 15 Menschen hin

artikel-ansicht/dg/0/

Amman (dpa) Jordanien hat Staatsmedien zufolge 15 Verurteilte hingerichtet. Unter diesen seien zehn "Terroristen", wie die staatliche Nachrichtenagentur Petra am Samstag unter Berufung auf die Regierung berichtete. Die Männer haben den Angaben nach zu einer Zelle gehört, die für eine Reihe von Anschlägen in dem arabischen Land verantwortlich gewesen sein sollen. Demnach wurde auch der Attentäter hingerichtet, der den islamkritischen Journalisten Nahed Hattar getötet hatte. Dieser war Ende September in der jordanischen Hauptstadt Amman außerhalb eines Gerichtsgebäudes mit drei Schüssen tödlich verletzt worden. Hattar sollte an einem Prozess gegen ihn wegen Gotteslästerung teilnehmen. Jordanien hatte die Todesstrafe 2006 bis 2014 ausgesetzt. Die letzte Exekution fand 2015 statt.