Ausstellungen in den Schaufenstern wechseln

Oranienburg (OGA) Den Schaufenstern des Geschäfts "A - Z" in der Bernauer Straße stehen die bunten Bilder gut. Angehende Erzieher und Sozialassistenten des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums haben Zeichnungen, Gemälde und Collagen ausgestellt. Marcel Bauer zeigt die Träume eines jungen Mannes: Geld, Porsche und USA-Reise. Nermina Lutter beschäftigt sich dagegen mit ihrer Vorstellung von Paris, und bei Laura Neumann dreht sich alles um die Gitarre, die sie gern spielt. "Musik ist mein Leben", sagt die Auszubildende. Auf ihrem Bild vereinen sich Menschen- und Gitarrenkörper.

Kunst im Fenster: Schüler und Oranienburger Künstler stellen bis Ende Oktober in der Bernauer Straße wieder ihre Werke zur Schau. © Klaus D. Grote/OGA

Kunst sei ein wichtiger Bestandteil der Bildung, sagt Christiane Grintzewitsch, Vorsitzende des Vereins "Kunstraum Oranienwerk". In diesem Fall soll die Kunst in den Schaufenstern die vielen Passanten erreichen. "Man muss nicht extra in eine Galerie, um Kunst zu sehen", sagt die Kunstpädagogin des OSZ. Das sei "Kunst im Vorübergehen". Letztlich gehe es aber auch darum, Werke zu verkaufen.

Denn auch Oranienburger Künstler stellen Bilder und Skulpturen aus. Immerhin zwölf Werke seien im vergangenen Jahr verkauft worden, sagt Christiane Grintzewitsch. 22 Kunstschaffende beteiligten sich mit Ölmalerei, Aquarellen. Zeichnungen, Filzarbeiten und Skulpturen. Neben den Künstlern sind weitere Schüler und Schulen aufgerufen, sich zu beteiligen. Mitmachen will auch der Eltern-Kind-Treff, der in diesem Jahr das fünfjährige Bestehen feiert.

Die ausgestellten Werke bleiben vier Wochen in den Schaufenstern, dann wird gewechselt, kündigte Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn an. Die Schaufenster-Ausstellung soll bis Ende Oktober dauern.