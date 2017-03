"Ernährung" soll kein Unterrichtsfach werden

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Ob im Biologie- oder im Sportunterricht, die Ernährung wird an Brandenburgs Schulen fächerübergreifend immer öfter zum Thema. Und das genügt vielen Eltern und Lehrern. Ein eigenständiges Schulfach wäre ihrer Ansicht nach aus mehreren Gründen nicht sinnvoll.

Das Thema Ernährung spielt zwar an Brandenburgs Schulen eine immer wichtigere Rolle, ein eigenes Unterrichtsfach soll es aber nicht werden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Tages der gesunden Ernährung am 7. März. "Ein eigenständiges Unterrichtsfach ist weder nötig noch sinnvoll", sagt der Sprecher des Potsdamer Bildungsministeriums, Ralph Kotsch. Das Thema werde fächerübergreifend sowie in Schülerprojekten behandelt.

Mit den neu eingeführten übergreifenden Themen Gesundheitsförderung, Verbraucherbildung und nachhaltige Entwicklung will das Land dem Sprecher zufolge ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise schaffen. Bezüge zur Ernährungsbildung konkret gebe es insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern sowie im Wirtschaft-Arbeit-Technik-Unterricht (WAT).

Auch in den Arbeitsgemeinschaften der Ganztagsschulen ist die gesunde Ernährung ein Thema, wie der Präsident des Brandenburgischen Pädagogenverbandes (BPV), Hartmut Stäker, informiert. Zudem verweist er auf Schülerfirmen, die im Rahmen der Pausenversorgung aktiv seien und gesundes Essen anbieten würden. Regelmäßig finde auch ein regionaler Wettbewerb für Schülerköche, der sogenannte Erdgaspokal, statt. Dabei könnten die Teams nur mit gesunden Mahlzeiten punkten. An der Ober- und Grundschule Ziesar (Potsdam Mittelmark) gebe es das Ernährungs- und Gartenprojekt "Gemüseackerdemie". "Dabei arbeiten Schule, Kommune und ein landwirtschaftliches Unternehmen eng zusammen", sagt Stäker.

Auch aus Sicht vieler Lehrer ist ein eigenständiges Fach Ernährung nicht notwendig. "Der Schulalltag unserer Schüler ist dermaßen ausgefüllt, dass die Einführung eines neuen Faches die Streichung anderer Fächer oder Inhalte notwendig machen würde", erklärt der BPV-Präsident. Viele Eltern und Schüler klagten jetzt schon darüber, dass aufgrund des Ganztagsunterrichts zu wenig Zeit für die Wahrnehmung eigener Interessen übrig bleibe.

Dass mit einer möglichen Einführung eines neuen Faches "Ernährung" an anderer Stelle gekürzt werden könnte, befürchtet auch der Landeselternrat. Deshalb sei die fächerübergreifende Variante die beste Lösung, wie Elternratssprecher Wolfgang Seelbach betont.

Seelbach verweist auch auf die gute Zusammenarbeit mit der Vernetzungsstelle Schulverpflegung. "Sie unterstützt uns immer wieder bei konkreten Fragen und Projekten", sagt der Sprecher. Die Vernetzungsstelle ist derzeit dabei, eine Qualitätsoffensive "Schulverpflegung" umzusetzen, wie Ministeriumssprecher Kotsch mitteilt. Die gemeinsame Verantwortung dafür liege beim Potsdamer Bildungs- sowie beim Verbraucherschutzministerium. "Dazu fanden im Herbst 2016 mehrere Tafelrunden statt", sagt Kotsch. Ziel der Offensive sei ein gesundes Schulessen und die Verbesserung der Schulverpflegung.