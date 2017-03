Vom Augenoptiker zum Professor

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Rathenow (MZV) Professor Dr. Justus Eichstädt ist neuer Professor und Studiendekan im Studiengang Augenoptik/Optische Gerätetechnik an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB). Eichstädt wurde am Montag von Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) an die THB berufen und startete mit Beginn des Monats März mit seinen neuen Aufgaben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556853/

Der 34-jährige Rathenower ist gelernter Augenoptiker und studierte anschließend Augenoptik in Wolfsburg und Photonics an der Technischen Hochschule Brandenburg. Anschließend war er als Entwicklungsingenieur in Berlin tätig. 2013 promovierte Eichstädt am Lehrstuhl für angewandte Lasertechnik an der Universität Twente in den Niederlanden. Zuletzt arbeitete er im Oberstufenzentrum Havelland. Prof. Dr. Justus Eichstädt: "Als Rathenower Optik-Ingenieur ist es mir eine Ehre, eine für diese Region so wichtige Aufgabe aktiv mitgestalten zu dürfen."

Der neu geschaffene duale Studiengang Augenoptik/Optische Gerätetechnik an der THB startete 2016. Er wird in Kooperation mit der Augenoptiker- und Optometristen-Innung des Landes Brandenburg in Rathenow gestaltet. Er verbindet die medizinisch geprägte Augenoptik mit zusätzlichen ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen über Funktionsweise, Entwurf, Bau und Betrieb von modernen medizintechnischen Geräten. Dabei liegt der Fokus auf medizinisch-optischen Mess- und Diagnosesystemen.

Der Studiengang fängt jeweils nur zum Wintersemester an. Bewerbungszeitraum dafür ist der 1. Juni bis 30. September. Die Bewerbungen würden über das Online-Portal www.th-brandenburg.de erfolgen, so Luise Micklitz, Akademische THB-Mitarbeiterin im Projekt "Augenoptik".

Dieses Studium fange etwas eher an als für die anderen an der Technischen Hochschule. Grund sei ein Vorkurs, der für alle angeboten wird, die ohne augenoptische Vorbildung das Studium beginnen. In diesem Vorkurs würden die wichtigsten augenoptischen Inhalte grob vermittelt. Er finde im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Augenoptiker- und Optometristen-Innung des Landes Brandenburg in Rathenow statt. Der Vorkurs dauerte etwa zwei mal zwei Wochen, wobei zwei Wochen vor dem ersten Semester und zwei Wochen vor dem zweiten Semester stattfinden.

Laut Luise Micklitz seien aktuell 17 Studierende im dualen Studiengang Augenoptik/Optische Gerätetechnik an der THB immatrikuliert. Die meisten seien um die 20 Jahre alt. Die Studierenden sollen überwiegend aus Brandenburg sowie den nördlichen und östlichen Bundesländern stammen. "Da das Studium auch ohne augenoptische Ausbildung studiert werden kann, haben wir davon mehr Studierende. Nur sechs Studierende kamen im ersten Jahr mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung", so Micklitz weiter.

Der Studiengang sei dual im Sinne von praxisintegrierend dual. Die akademische THB-Mitarbeitern erklärt: "Das heißt, das Ingenieurstudium wird mit einer augenoptischen Kursen auf Meister- und Optometristen-Niveau kombiniert und es gibt zwei Lernorte: die THB und das BTZ. Ende des vierten Semesters können sich die Studierenden entscheiden, ob sie das Fachgebiet Gerätetechnik oder das Fachgebiet Augenoptik/Optometrie als Vertiefung wählen. Je nachdem erhalten die Studierenden dann noch einmal verstärkt ingenieurwissenschaftliches Wissen für das Gebiet optische Gerätetechnik oder biomedizinisches Wissen für die Augenoptik/Optometrie."

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums würden alle Studierenden, unabhängig von der Vertiefungsrichtung, den Titel "Bachelor of Engineering" erhalten. Zudem stünde allen frei, sich in die Handwerksrolle für die Augenoptik eintragen zu lassen, so Luise Micklitz, die an der THB unter 03381/355106 zu erreichen ist.