Frankfurt/Main (dpa) Mittelfeldspieler Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt kann im Heimspiel gegen den SC Freiburg einen Rekord aufstellen. Der 33-Jährige will den früheren Werder-Profi Yasuhiko Okudera am Sonntag als Japaner mit den meisten Einsätzen in der Fußball-Bundesliga ablösen.