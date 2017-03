Wernitz: auf der Suche nach dem Nest

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Von uns gibt es so viele nicht in Deutschland. Wir wohnen hier und dort. Aber in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming sowie in Berlin, Potsdam und Brandenburg an der Havel gibt es die höchste Dichte jener Menschen, deren Zuname Wernitz lautet. Eine Grafik auf www.verwandt.de, die die Verbreitung des Namens in Deutschland anzeigt, veranschaulicht den Wernitz-Hotspot durch Rot- bzw. Orange-Färbung.

Die abgebildete Dichte erweckt den Eindruck, als müsste es in der Region ein Nest gegeben haben, aus dem die Wernitze einst ausflogen, um sich zu vermehren. Dass sich der Name vom havelländischen Dorf in der Gemeinde Wustermark herleiten könnte bzw. der Ort nach einem Wernitz benannt wurde, ist verlockend.

Die Ortschronologie beginnt mit der Ersterwähnung im Jahr 1373. Markgraf Otto V. aus dem bayerischen Geschlecht der Wittelsbacher, der damals Kurfürst Brandenburgs war, hatte "Heinze Stertzinger mit Hebungen in Wernitz" belehnt, wie auf www.wustermark.de zu lesen ist. Über die Zeit davor ist nichts Konkretes zu erfahren.

Aber bei Wernitz handelt es sich mit Gewissheit auch um einen Ort, in dem schon lange vor seiner Ersterwähnung Menschen lebten. Laut brandenburgischer Auflistung der Bodendenkmäler auf www.bldam-brandenburg.de verfügt Wernitz neben einem Dorfkern des deutschen Mittelalters auch über archäologisch nachgewiesene Siedlungen des slawischen Mittelalters, der Ur- und Frühgeschichte sowie der Jungsteinzeit. Die Frage nach der Herkunft des Namens bleibt derweil ungeklärt.

Kam Wernitz womöglich aus dem Westen ins Havelland? In der Altmark gibt es ein Dorf namens Wernitz, das zu DDR-Zeiten in den Nachbarort Mieste eingemeindet wurde, heute Ortsteil der Stadt Gardelegen. Ein Weitertragen im Hochmittelalter ist durchaus denkbar, gelangten doch im Zuge der deutschen Ostkolonisation etliche Ortsnamen aus dem christlichen Westen in den vormals slawischen Osten. Der in Wernitz wohnhafte Ortsbürgermeister von Mieste, Kai-Michael Neubüser, weiß von der Ersterwähnung im Jahr 1420. Laut Chronik sei Wernitz damals Wetze genannt worden. Also gab es in der Altmark erst viel später als im Havelland den Ortsnamen Wernitz. In einer Belehnungsurkunde des Jahres 1472 ist übrigens von Werntze die Rede. Die Spurensuche im Dorf an der Bundesstraße 188 verläuft auch im Sande. Geht es nur um den möglichen Ursprung des Namens, hilft der Slawistiker Gerhard Schlimpert (1930-1991) auf die Sprünge, der zu DDR-Zeiten als brandenburgischer Namensforscher bekannt wurde.

Auf die havelländische Region zugeschnittene Ausführungen finden sich in "Beiträge zur Entstehung und Entwicklung der Stadt Brandenburg im Mittelalter", von der Historischen Kommission zu Berlin, Band 84, im Jahr 1993 veröffentlicht. "Wegen der zahlreichen, aus vorslawischer Zeit stammenden Namen in Brandenburg, die übrigens auch für eine stärkere germanisch-slawische Siedlungskontinuität sprechen als man bisher annehmen konnte, ist mit der Möglichkeit eines solchen Substrates auch bei den Namen zu rechnen, die sich problemlos aus dem Slawischen erklären lassen", so Schlimpert. "Ein solcher könnte zum Beispiel Wernitz sein."

Gerhard Schlimpert nahm nicht etwa Bezug auf das Dorf im Havelland, sondern auf den Flurnamen "Wernitz-Laake" östlich von Pritzerbe, "der ein großes, sumpfiges Niederungsland bezeichnet und dessen Grundwort Wernitz bereits 1207/17 als Silvam Wernitz und 1420 uff dem Wernicz bezeugt ist". Spätere Belege würden zum Beispiel 1752 hinter dem Wernitz hinter der Bammischen Grentze an oder im selben Jahr nach der Heyde hinter dem Wernitz lauten.

Schlimpert erklärte die Möglichkeit, dass das Bestimmungswort Wernitz auf das altpolabische Varnica zurückgehen könnte. Mit Polabisch werden die Sprachen jener slawischen Völker bezeichnet, die seit dem 7. Jahrhundert im Nordosten Deutschlands siedelten. Demnach steht Varn im Altpolabischen für Rabe und Varna für Krähe. Der Experte verwies im Folgenden auf Flussnamen in Thüringen und in Nordrhein-Westfalen, denen eine germanische oder indogermanische Form Warina, Werina bzw. Varina, Verina zugrunde liegen würden. "Eine altpolabische Form Varnica kann also durchaus auf einer germanischen Form Warina beruhen", so Schlimpert.

Demnach könnte Wernitz sogar germanischen Ursprungs sein. In dem Zusammenhang verwies der Namensforscher auf den Gewässernamen Wörnitz, ein linker Nebenfluss der Donau in Franken (Bayern), der im 9. Jahrhundert Warinza und 1053 Werinze lautete. Wer sich heute mit Google in Geschichte und Geografie der Wörnitz hinein zoomt, erkennt schnell, dass der Fluss seit dem 15. und bis ins 19. Jahrhundert hinein Wernitz hieß. Über die "Wernitz, oder Wörnitz", die von Franken aus fließt, hieß es 1747 in einem Buch, dass sie "in der Grafschaft Hohenlohe bey dem Schlosse Schillingsfürst entspringet, durch das Anspachische flüßet und alsdann in Schwaben bey Donawerth in die Donau fällt."

Übrigens findet man nur etwa zwei Kilometer südwestlich vom Quellort Schillingsfürst entfernt einen kleinen Ort namens Wörnitz, den der gleichnamige Fluss durchfließt und der ebenso vor langer Zeit noch Wernitz hieß. Der Zusammenhang zwischen Fluss und Ort liegt dort auf der Hand, ohne dass jedoch eine Bedeutung des Namens offenbar werden würde.

Es gibt Wernitz auch als Bestimmungswort im Vogtland (Sachsen). Das dortige Wernitzgrün war laut Angaben auf Wikipedia im Jahr 1378 als Wernesgrune erstmals erwähnt worden. Das weitaus bekanntere Wernesgrün, 1411 erstmals urkundlich erwähnt, liegt fast 30 Kilometer nordöstlich von Wernitzgrün. Vielleicht wären diese Orte mal eine Reise wert für Leute die dem Namen Wernitz auf den Grund gehen wollen. Im Havelland, in der Altmark und in Franken klappt das leider nicht.