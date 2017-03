Biathlon-Weltmeisterin Dahlmeier holt neunten Saisonsieg

artikel-ansicht/dg/0/

Pyeongchang (dpa) Laura Dahlmeier hat beim Biathlon-Weltcup in Pyeongchang auch die Verfolgung gewonnen. Mit ihrem neunten Saisonsieg machte sie einen weiteren Schritt Richtung Gesamtweltcup. Die siebenmalige Weltmeisterin setzte sich nach ihrem Sprinterfolg auch im Jagdrennen durch und fuhr damit ihren fünften Sieg in Serie ein. Zweite wurde die Finnin Kaisa Mäkäräinen vor Anais Bescond aus Frankreich. «Das war wirklich das perfekte Rennen», sagte Dahlmeier in der ARD. Franziska Hildebrand vergab beim letzten Schießen den zweiten deutschen Doppel-Erfolg des Winters und kam auf Rang sechs.