17. Havelländische Musikfestspiele

Reckahn (MZV) Die Havelländischen Musikfestspiele (www.havellaendische-musikfestspiele.de) eröffnen am Sonntag, 5. März, die Saison 2017 auf SchlossZum großen Auftaktkonzert ist der italienische Konzertgitarrist Domenico del Giudice zu erleben. Er präsentiert ab 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm der zeitgenössischen Gitarrenliteratur mit Werken von unter anderem Carlos Guastavino, Roland Dyens und Sergio Assad. Damit gehen die Havelländischen Musikfestspiele bereits in die 17. Runde. Erneut wird dem Besucher eine abwechslungsreiche Vielfalt an klassischen Konzerten rund um die Havel geboten. Klavier- und Kammermusikkonzerte, Liederabende, Jazz-Open-Airs, Orchesterkonzerte und Lesungen mit nationalen und internationalen Künstlern auf höchstem Niveau stehen auf dem Programm.