artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Opposition wirft der SPD vor, am Hartz-IV-System festhalten zu wollen. "Ein längerer Bezug von Arbeitslosengeld I ist gut", sagte die Linke-Chefin Katja Kipping am Samstag in Berlin. "Aber zu einem wirklichen Bruch mit Agenda 2010 und Hartz IV gehört die Abschaffung der Sperrzeiten und der Hartz-IV-Sanktionen." Sie seien Schikane. Die SPD will den Bezug von Arbeitslosengeld verlängern, wenn sich die Betroffenen weiterqualifizieren.