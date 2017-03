Zeitgemäß in die Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee/Lindow (MOZ) Mehr als 250 Teilnehmer und Organisationsverantwortliche haben jüngst am Brandenburgischen Sport- und Fitnesskongress in Lindow/Mark teil, darunter auch zahlreiche Akteure des TSV Falkensee. Organisiert wurde dieser durch den Märkischen Turnerbund Brandenburg bereits zum vierten Mal. Birgit Faber, Präsidentin des Märkischen Turnerbundes Brandenburg und zugleich geschäftsführende Vorsitzende des TSV Falkensee, hat ein durchweg positives Resümee gezogen.

"Die Teilnehmer konnten sich in über 70 Workshops über aktuelle Themen aus dem Sport- und Fitnessbereich weiterbilden. Es freut mich ganz besonders, dass wir über 100 Lehrerinnen und Lehrer für den Themenkomplex neue Lernmethoden im Sportunterricht gewinnen konnten. Genau dieser Austausch hilft, die Qualität der Unterrichtsangebote im Bereich Sport in Brandenburg zeitgemäß weiterzuentwickeln", sagte sie.

Mit mehr als 30 Vereinsmitgliedern war der TSV Falkensee vor Ort. Die Falkenseer haben sich dabei nicht nur als Workshop-Teilnehmer weitergebildet, sondern haben sich aktiv in die Veranstaltungsorganisation, Durchführung und Leitung des Kongresses eingebracht. "Dieses ehrenamtliche Engagement, dieses breite Fundament an geschulten Trainern und Übungsleitern zeichnet unseren Verein - in der täglichen Arbeit in Falkensee ebenso wie im Märkischen Turnerbund aus. Der TSV Falkensee ist schon ein ganz besonderer Verein", so Birgit Faber weiter.

Dass die Falkenseer etwas Besonderes sind, unterstrich auch Kati Brenner, Geschäftsführerin des Internationalen Deutschen Turnfests Berlin 2017, der weltweit größten Wettkampf- und Breitensportveranstaltung: "Mit über 400 gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist der TSV Falkensee in den Vereinsmeldungen zum Turnfest der absolute Renner und liegt seit Beginn des Meldezeitraums vorne! Wir hoffen, dass auch möglichst viele Falkenseer sich davon anstecken lassen und als Besucher die besondere Atmosphäre des Turnfestes kennenlernen wollen. Es ist für Jede und Jeden - egal ob klein oder groß - etwas Spannendes, etwas Spektakuläres oder etwas Unterhaltsames dabei."

Das Internationale Deutsche Turnfest Berlin findet vom 3. bis 10. Juni in Berlin statt. Es wird feierlich am Brandenburger Tor eröffnet. Im Rahmen des Turnfests finden unter anderem mehr als 400 Wettkämpfe, tausende Mitmachangebote und Showveranstaltungen in den großen Veranstaltungsstätten Berlins statt. Ein Höhepunkt wird die große Gala des Sports am 6. Juni ab 19 Uhr im Olympiastadion Berlin sein.