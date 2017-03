Hunderte protestieren gegen "Merkel-muss-weg"-Demo

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und antifaschistischen Projekten hat am Samstag in Berlin-Mitte gegen Rassismus und für Toleranz demonstriert. Mehrere hundert Teilnehmer beteiligten sich an den Protesten, wie die Polizei mitteilte. Erwartet worden waren knapp 3000 Teilnehmer.