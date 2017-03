Mindestens 69 Cholera-Tote in Somalia

artikel-ansicht/dg/0/

Baidoa (dpa) Nach einem Cholera-Ausbruch im Südwesten von Somalia sind mindestens 69 Menschen gestorben. Bei den Opfern handele es sich überwiegend um Kinder und ältere Menschen aus den Dörfern im Umkreis der Stadt Baidoa, sagte der Chef des örtlichen humanitären Hilfsdienstes, Abdullahi Omar Roble, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. 70 weitere Menschen würden noch im Krankenhaus behandelt. Grund für den am Freitag bekanntgewordenen Ausbruch der Krankheit sei Wasserknappheit in dem von Dürre geplagten Land gewesen. Es gebe nicht genügend Medikamente, um alle Betroffenen zu versorgen.