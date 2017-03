artikel-ansicht/dg/0/

Wollin (MZV) Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Interessierten zu einem Liederabend am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr in das evangelische Gemeindehaus in Wollin ein. Zu Gast sein wird die Sopranistin Uta Zierenberg vom Magdeburger Opernhaus, die von Thorsten Fabrizi am Klavier begleitet wird. Der erste Teil des Programms wird eröffnet von den vier ernsten Gesängen op.121 über biblische Texte von Johannes Brahms. Darauf folgt Frauenliebe und -leben op.42 von Robert Schumann. Dabei handelt es sich um einen 1840 komponierten Liederzyklus für mittlere Stimme und Klavier auf Texte aus dem 1830 erschienenen gleichnamigen Gedichtzyklus von Adelbert von Chamisso, in dem der Lebensweg einer Frau von der ersten Liebe bis zum Tod des Ehemanns nachvollzogen wird. Das dargestellte Frauenleben entspricht den moralischen Normen des 19. Jahrhunderts der treuen und hingebungsvollen Ehefrau. Chamisso schrieb neun Gedichte, Schumann vertonte davon alle außer dem letzten. Nach der Pause erwartet die Zuhörer eine bunte Mischung von Highlights der Musicalliteratur, unter anderem aus Jesus Christ Superstar, Les Misérables und Die Schöne und das Biest. In der Pause und nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, bei einem Getränk miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.