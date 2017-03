1000 Demonstranten gegen Rassismus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ist immer das beherrschende Thema: Erneut stehen sich am Samstag in Berlin rechte und linke Demonstranten gegenüber. Zunächst blieb alles friedlich.

Rund 1000 Menschen haben am Samstag am Berliner Hauptbahnhof gegen Rassismus und für Toleranz demonstriert. Das breite Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und antifaschistischen Projekten protestierte lautstark mit Trillerpfeifen und Parolen gegen eine Demonstration von rechtspopulistischen und rechtsextremen Teilnehmern, zu denen auch Anhänger der NPD zählten. Die Polizei schätzte deren Zahl auf rund 500.

Unter dem Motto "Merkel muss weg" richtete sich deren Kundgebung gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. So trugen Teilnehmer - darunter viele Neonazis - Transparente mit dem Aufdruck "Islamists not welcome!"

Ein starkes Polizeiaufgebot von 800 Beamten trennte die beiden Blöcke auf einen Abstand von 30 bis 50 Metern, wie ein Polizeisprecher sagte. Zunächst verlief alles friedlich. Die rechte Demonstration wollte anschließend zum Alexanderplatz marschieren.

Auf beiden Seiten waren deutlich mehr Teilnehmer erwartet worden. Die rechte Initiative "Wir für Berlin - Wir für Deutschland" hatte 1000 Teilnehmer angemeldet. Die Gegendemonstranten hatten mit rund 3000 Teilnehmern gerechnet.