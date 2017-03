Wieder eine Tochter: Gabriel zum dritten Mal Vater

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Saskia, Marie und jetzt Thea: Außenminister Gabriel ist mit 57 Jahren noch einmal Vater geworden. Er will sich nach seinem bevorstehenden Abtreten als SPD-Chef mehr um seine Familie kümmern. Eine Babypause - wie bei Marie - legt er diesmal aber wohl nicht ein.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hält die Hand seiner Tochter Thea, die in der Nacht geboren wurde. © dpa

Das Foto zeigt eine große männliche Hand mit schmalem, goldenem Ehering. Darin liegt ein winzig kleines Händchen, das den Zeigefinger umgreift. Auf dem rosa Armband steht: "Gabriel Thea, 04.03.17, 3020g". Es ist die Hand der dritten Tochter des Außenministers und SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel, die in der Nacht zu Samstag elf Tage vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kam.

Das Bild twitterte der stolze Vater nur fünf Stunden nach der Geburt und schrieb dazu. "Heute um 3.41 wollte unsere Thea endlich die Welt kennen lernen. Wir sind ganz glücklich. Anke, Marie und Sigmar."

Im Alter von 57 Jahren ist Gabriel noch einmal Vater geworden. Wieder ist es ein Mädchen. Aus einer früheren Beziehung hat er eine erwachsene Tochter, Saskia. 2008 lernte er seine jetzige Frau Anke (40), eine Zahnärztin, in der Notaufnahme der Universitätsklinik Halle kennen. Die beiden heirateten 2012 kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Marie, die im April fünf Jahre alt wird. Die Familie lebt im niedersächsischen Goslar.

Lange Zeit ist Gabriel sehr dezent mit seinem Familienglück umgegangen. Vor gut einem Jahr änderte sich das langsam. Im Dezember 2015 erwähnte der SPD-Chef Marie erstmals in einer Parteitagsrede. Er schilderte, wie sich Tochter Marie über die Teilnahme ihres Vaters an einer Kabinettssitzung in Berlin beschwerte. "Sag mal, wie lange musst Du denn noch immer zu Angela Merkel fahren?", habe sie ihn gefragt. "Da habe ich gesagt: "Keine Angst, nur noch bis 2017.""

Kurz zuvor war seine Tochter erstmals im Magazin "Stern" mit einer Leopardenmaske zu sehen gewesen. Es folgte eine Homestory in der Illustrierten "Bunte", in der ihr Gesicht ebenfalls verborgen blieb. Heute ist von der Zurückhaltung nichts mehr zu spüren. Inzwischen vermischt Gabriel Politik und Privatleben ganz bewusst. Bei seinem Amtsantritt als Außenminister begleiteten ihn im Januar Frau und Tochter den ganzen Tag. In seiner Antrittsrede im ehrwürdigen Weltsaal des Auswärtigen erwähnte er als erstes lobend, dass es in dem Ministerium auch Legosteine gebe.

Die Familie war für Gabriel nicht der Hauptgrund, auf SPD-Vorsitz und Kanzlerkandidatur zu verzichten. Sie spielte aber eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. "Meine Frau ist die meiste Zeit eigentlich alleinerziehende Mutter, weil ich immer irgendwo unterwegs bin. Und es ist einfach traurig, wenn man nie da ist, wenn etwas passiert", sagte Gabriel in dem "Stern"-Interview, in dem er seine Entscheidung verkündete. Eigentlich habe er permanent ein schlechtes Gewissen. "Die ersten Schritte, die ersten Worte, das Schwimmenlernen oder der Kindergeburtstag zu Hause - das alles findet in der Regel ohne mich statt."

Gabriel ist davon überzeugt, dass er nach seinem Rückzug vom Parteivorsitz in zwei Wochen als "Nur-noch-Außenminister" mehr Zeit haben wird. Seine Hoffnung,sich als Außenminister die Wochenenden frei nehmen zu können, zerschlug sich aber schnell. Zu seiner ersten Dienstreise brach er an einem Samstag nach Paris auf. Er achtet dennoch sehr darauf, möglichst viel zu Hause zu sein. Unter seinen sechs Auslandsreisen während der vergangenen fünf Wochen waren vier, die auf dem heimatnahen Flughafen Wolfsburg-Braunschweig begannen oder endeten - oder beides.

Diplomaten in Berlin scherzen schon, Gabriel könnte jetzt möglicherweise wieder eine Babypause einlegen. 2012 hatte er sich nach der Geburt Maries drei Monate frei genommen, unterbrach die Elternzeit aber häufig für Interviews und Termine.

Damals war die SPD nicht an der Regierung beteiligt, Gabriel war Vorsitzender einer Oppositionspartei und der nächste Wahlkampf war noch weit genug entfernt. Jetzt sieht das ganz anders aus. Gabriel hatte deswegen schon zu Beginn der Schwangerschaft seiner Frau angekündigt, dass er wegen des Wahlkampfs diesmal "leider" auf eine Babypause verzichten werde.

Er hatte Glück, dass er zur Geburt zu Hause sein konnte. Von einer Dienstreise ins Baltikum und in die Ukraine war er erst am Freitagnachmittag zurückgekehrt. Und am Mittwoch geht es schon nach Warschau und Moskau.