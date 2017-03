Tradition beendet Saison

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Am Aschermittwoch ist alles vorbei und so gab es auch beim traditionellen Fischessen des Karnevalsclub der Havelnarren im Restaurant "An der Dominsel" den Abgesang. Präsident Hans Günter Koch konnte den Mitgliedern eine positive Bilanz vermelden. Mit 2944 verkauften Karten - ohne Karten der gemeinsamen Rosenmontagssitzung des BKC und KCH - können alle auf eine Erfolgssaison zurückblicken. Somit konnten Prinz Marek und sein Präsident mit gefüllter Kasse für die weitere Vereinsarbeit den Stadtschlüssel an die Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann zurückgeben. Tiemann lobte außerordentlich die gute Arbeit der Havelnarren und, dass man durchaus vier Stunden Programm mit eigenen Leuten machen kann, ohne weitere Akteure einzukaufen. Ein großes Ereignis steht nun noch ins Haus. Am Samstag, 11. März, findet im Stahlpalast das Männerballettturnier des KCH statt.