Nach Wolfsübergriffen neuer Zaun für Wildpark

artikel-ansicht/dg/0/

Baruth/Mark (dpa) Nach zwei Wolfsübergriffen im Wildpark Johannismühle in Baruth (Teltow-Fläming) haben die Arbeiten an einem neuen Außenzaun begonnen. Dieser ist stabiler als der alte Zaun, der rund 20 Jahre alt war, wie Wildparkgeschäftsführer Julian Dorsch am Samstag sagte. Beim Land sei zudem eine Förderung beantragt worden für eine Elektro-Sicherung, eine Entscheidung stehe noch aus.