Bremer Fritz und Junuzovic verletzt

«Clemens ist umgeknickt und hat was am Sprunggelenk», sagte Werder-Trainer Alexander Nouri am Samstag. «Da muss man abwarten, was die Diagnose bringt.» Auch bei Junuzovic sind die Folgen noch unklar. «Bei Zlatko ist der Rücken blockiert», erklärte der Bundesliga-Coach.

Die beiden Bremer Profis waren beim 2:0-Sieg gegen Darmstadt 98 wegen ihrer Verletzungen schon vor der Pause ausgewechselt worden.