Ulm (dpa) Vizemeister ratiopharm Ulm hat in der Basketball-Bundesliga auch das 23. Spiel in dieser Saison gewonnen. Der ungeschlagene Spitzenreiter hatte am Samstag mit dem Tabellenvorletzten Rasta Vechta beim 75:70 (44:30) jedoch mehr Mühe als erwartet.