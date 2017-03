Garn begrüßt Gesamtschulpläne

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Brieselangs Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) hat die mögliche Umwandlung der Hans-Klakow-Oberschule in eine Gesamtschule ausdrücklich begrüßt. Dennoch sei er vom Vorstoß des Landkreises "positiv überrascht" gewesen, der jüngst aus Anlass der Vorstellung des neuen Schulentwicklungsplans seine Pläne vorgestellt hatte. Die Aufregung in Wustermark kann er dagegen verstehen.

"Die Überlegung des Landkreises hat auch aus unserer Sicht zwei Vorteile. Zunächst liegen wir an einer günstigeren Verkehrsachse. Unser Einzugsgebiet ist dadurch größer als das von Wustermark. Weiterhin schaffen wir gerade die baulichen Voraussetzungen - letztendlich auch für eine Umwidmung. Insofern fühlen wir uns geehrt, dass der Landkreis diesen Vorschlag unterbreitet hat. Letztendlich muss aber der Kreistag entscheiden", sagte Garn gegenüber dieser Zeitung. Die Gemeinde Brieselang wird nun in einer Stellungnahme im Benehmens- beziehungsweise Abwägungsverfahren entsprechend positiv reagieren und die Vorzüge darlegen.

Dass die Kommunalpolitiker in Wustermark eigene Bestrebungen haben, könne Garn nachvollziehen, zumal bereits vor drei Jahren Vorbereitungen für die Umwidmung der dortigen Heinz-Sielmann-Oberschule in eine Gesamtschule getroffen wurden. Damals allerdings lagen gemäß des Schulentwicklungsplans andere Zahlen vor, so dass der Landkreis den Planungen dort auch mit dem Verweis auf fehlende Zuständigkeit, Stichwort Bildungsministerium,eine Absage erteilt hatte. Weil vielfach befürchtet wird, dass, sollte in Elstal eine Gesamtschule entstehen, der Oberschulstandort Ketzin/Havel auf dem Spiel stehen könnte, bleibt Brieselang wohl der Favorit. Garn sieht jedenfalls Vorzüge mit Blick auf die verkehrlich günstigere Lage wie Bahnanbindung und Busverkehr. "Das ist eine andere Qualität", meinte der Bürgermeister.