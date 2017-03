Verteilungskampf um 60 000 Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Schon im Vorfeld der Parlamentsentscheidung waren der Vorsitzende Tom Kräft und seine Mitstreiter vom Vorstand des Altstadtbummel-Vereins nicht müde geworden, den Kommunalpolitikern und der Rathausspitze zu erläutern, weshalb sie auf die Hilfe der Stadt hoffen. Das veränderte Kaufverhalten der Kundschaft, geprägt durch die Möglichkeiten des Internets und die gestiegene Mobilität, hätte zu einem verschärften Wettbewerb geführt, dem mit gemeinsamen Aktionen begegnet werden müsse, die das Einkaufen in Eberswalde attraktiver machen sollen. Ein zumindest anteilig durch die Stadt bezahltes City-Management könnte dem Einzelhandel zu neuen Impulsen verhelfen, hieß es dazu.

Auf Antrag der CDU haben die Stadtverordneten für 2017 und 2018 jeweils 30 000 Euro bereitgestellt. Die Händlerschaft geht aber davon aus, dass allein eine Personalstelle jährlich 60 000 Euro kosten würde. Hinzu kämen noch einmal etwa 30 000 Euro für Aktionen und Werbung, hatten Tom Kräft und seine Mitstreiter vorgerechnet.

Während in Finow der dortige Stadtteilverein von den Händlern bereits Vorschläge einsammelt, was anteilig mit dem Zuschuss angefangen werden könnte - die Rede ist von Sitzbänken, Blumenkübeln oder regelmäßigen Biomärkten - warnen in Eberswalde viele Akteure davor, das Geld zu verkleckern.

"Meine private, noch nicht mit dem Vorstand des Altstadtbummels abgestimmte Meinung ist, dass wir uns von den jeweils 30 000 Euro externe Hilfe einkaufen sollten", sagt Tom Kräft, Mitinhaber des Modehauses Kräft & Kräft. Es gehe um Beratungsleistungen und vielleicht darum, Förderprogramme zu erschließen, die aus dem Zuschuss mehr machen. Keinesfalls werde ein Strohfeuer gebraucht, das kurzzeitig für Helligkeit sorge, sagt der Vereinsvorsitzende.

Das sieht die Buchhändlerin Brigitte Puppe-Mahler genauso, die in Eberswalde ihr Hauptgeschäft betreibt und ihre Zweigstelle in Finow nach eigenen Angaben nur offen hält, um den dortigen Einzelhandel nicht weiter zu schwächen. "Wir leben und arbeiten in einer Stadt. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen", wehrt sich das Vorstandmitglied des Altstadtbummels dagegen, dass sich die Händler von Eberswalde und Finow um den Zuschuss streitet. "Wenn Eberswalde unattraktiv ist, kommen die Kunden auch nicht nach Finow", betont Brigitte Puppe-Mahler.

Der Optiker René Hoffmann, Inhaber von Hoffmann & Brillen in Eberswalde, rechnet es den Stadtverordneten hoch an, dass sie die insgesamt 60 000 Euro überhaupt zur Verfügung gestellt haben. "Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit", findet er. Das Geld wäre am sinnvollsten angelegt, wenn es mit Eigenanteilen und Fördergeldern aufgestockt werden könnte.

"Wir verbuchen es erst einmal als Erfolg, dass die Mehrheit der Stadtverordneten unserem Antrag gefolgt ist", sagt Uwe Grohs, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtparlament. Was die Händlerschaft aus dem Geld mache, sei ihre Angelegenheit. "Empfehlenswert wäre vielleicht, eine Dachmarke ,Einkaufen in Eberswalde' zu entwickeln", regt er an.

Am 9. März gibt es die nächste Runde zwischen Händlerschaft und Rathausspitze. Danach wird in den politischen Gremien darüber gesprochen, wofür die jeweils 30 000 Euro verwendet werden sollen. "Der Wille der Stadtverordneten ist auch dabei unser Arbeitsauftrag", sagt Eberswaldes Rathaussprecherin Nancy Kersten.