Flachländer gehen auf Titeljagd

Wandlitz (MOZ) Mit 24 Startern aus den Vereinen WSV Wandlitz und SV Schorfheide stellt Barnim die größte Teilnehmerzahl bei der Landesmeisterschaft der alpinen Skisportler am Wochenende in Oberwiesenthal. Trainerin Ilka Ducke bescheinigte den Barnimern eine gute Form und auch jede Menge Titelchancen. Das führte sie auch auf ein Trainingslager in Lofer (Österreich) zurück.