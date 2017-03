Eddie und Murphy aus Nordend

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556950/

Sie blicken immer etwas traurig drein und eignen sich vielleicht deshalb gut zur Therapie. Langsam trotten Eddie und Murphy durch ihr Gehege im Stadtteil Nordend, mampfen Stroh oder schnuppern neugierig am Notizblock des Zeitungsreporters, der sie an diesem Tag besucht. Benannt sind sie selbstverständlich nach dem US-Schauspieler, der unter anderem als Beverly Hills Cop bekannt wurde und im Animationsfilm "Shrek" einem Esel seine Stimme lieh. Wie ihr Namensvetter kommen auch die beiden Wallache gewissermaßen vom Film, genauer aus der Filmtierschule Babelsberg. Sie standen aber nie vor der Kamera.

Von dort hat sie Cindy Richter (36) vor ein paar Jahren erworben. Zehn Jahre sind Eddie und Murphy alt. "Esel werden bis zu 40 Jahre. Die beiden sind also noch jugendlich", sagt ihre Besitzerin. Sie würden ihr vom Wesen her gefallen, erklärt die Eberswalderin ihre Affinität zu den Tieren. Sie hätten eine gute Größe, strahlten Ruhe aus und seien im Übrigen hochintelligent. Die Bezeichnung "sturer Esel" treffe daher überhaupt nicht zu.

Wäre das der Fall, ließen sie sich sicher auch nicht für Cindy Richters Zwecke nutzen. Die Heilpraktikerin und ehemalige Studentin für Landschaftsnutzung und Naturschutz arbeitet in Eberswalde bei einem therapeutischen Wohnverbund und kümmert sich um psychisch kranke Frauen. Diese versucht sie an den Umgang mit Eseln heranzuführen. Tiergestützte Intervention nennt sich das Ganze. "Tiere nehmen den Menschen so, wie er ist. Ohne zu urteilen", erläutert Cindy Richter. Esel würden sich deshalb gut für diese Arbeit eignen, da sie sehr kooperativ seien. Anderseits ließen sie sich aber auch schlecht befehligen. "Man muss liebevoll konsequent mit ihnen umgehen", beschreibt die Halterin. Beide hätten so ihre Eigenheiten. Bei Murphy zum Beispiel dürfe derjenige, der ihn führt, nur links von ihm gehen. Die Klienten müssen die Tiere durch einen Parcours führen und ihren Gang korrigieren. Doch wie gelingt das? "Es beginnt schon bei der Körperhaltung. Stehe ich zusammengefallen da oder gerade", erklärt Cindy Richter. Der Effekt für den Menschen sei unter anderem der Vertrauensaufbau zu sich selbst. "Das Erkennen der eigenen Stärken, auch mal laut sein können, nein sagen zu dürfen", so die Eberswalderin.

Nicht nur zu Therapiezwecken nutzt sie die Geröllwüstentiere. Auch Eselwanderungen rund um Eberswalde möchten sie gern anbieten und war selbst schon mit Eddie und Murphy auf mehrtägiger Tour. Die Tiere sind dann fürs Gepäck zuständig. 30 Prozent des eigenen Körpergewichts kann ein Esel schultern.

Neben Heu und Stroh fressen die Tiere Rinde, bekommen Möhren, Äpfel und Mineralfutter. Gepflegt werden sie ähnlich wie Pferde - vom Auskratzen der Hufe bis zum Striegeln.Wer sich selbst daran versuchen möchte, ist bei Cindy Richter willkommen. Sie ist auf der Suche nach Pflegepaten. "Ich suche jemanden, der Lust hat, sich mit den Tieren zu beschäftigen, der aber auch regelmäßig da ist und verantwortungsvoll mit ihnen umgeht", sagt die Besitzerin.

Interessenten können sich per E-Mail an Cindy Richter wenden: eselwalde@posteo.de