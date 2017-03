Vom Bund kommen 670000 Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Nach Bernau fließen 670000 Euro Fördermittel vom Bund. Das Geld ist für den Bau eines Besucherzentrums auf dem Gelände des Bauhausdenkmal Bundesschule in Waldfrieden gedacht. Im Juli fällt die Entscheidung, ob das Ensemble in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wird.

Als hätte es André Stahl geahnt. In der Stadtverordnetenversammlung am späten Donnerstagnachmittag spricht er über das Bauhausensemble und darüber, welche Aufgaben vor der Stadt liegen, wenn es - wie die Bauhausstätten in Weimar und Dessau - in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wird. Fast zur gleichen Zeit fällt in Berlin die Entscheidung, 670000 Euro Fördermittel für die weitere Entwicklung des Areals in Waldfrieden an die Stadt Bernau zu geben. Zum Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019 soll die Bundesschule Bernau ein Besucher- und Begegnungszentrum erhalten.

"Glückwunsch nach Bernau. Das sind tolle Neuigkeiten. Mit dem Besucher- und Begegnungszentrum wird die touristische Attraktivität der wachsenden Region weiter gefördert", ist der SPD-Bundestagsabgeordnete für Barnim-Nord und die Uckermark, Stefan Zierke, überzeugt. Sein Bundestagskollege von der CDU, Hans-Georg von der Marwitz, sagt: "Diese Auszeichnung stärkt unseren Ruf als Kulturregion und zeigt, wie vielfältig die Moderne sich auch in der Mark ausdrückt." Für den Christdemokraten weist das Bernauer Architekturdenkmal in besonderem Maße auf die Zusammenhänge zwischen Baukunst und Gesellschaft hin. "Es ist wert, von vielen Besuchern entdeckt zu werden", findet von der Marwitz.

In Bernau ist die Freude groß.Die Stadt hatte im November einen Antrag auf Fördermittel gestellt, die nun in voller Höhe gewährt worden sind. "Es ist uns gelungen, auf Bundesebene weiter die Wahrnehmung auf dieses nationale Denkmal zu lenken", sagt Bürgermeister Stahl am Freitag zufrieden. "Mit einem Besucher- und Begegnungszentrum können wir die touristische Erschließung des Areals entscheidend voranbringen. Und das wird durchaus nötig sein, vor allem wenn die Bundesschule tatsächlich in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wird."

Die Errichtung eines Besucherzentrums ist schon in der Außenanlagenkonzeption von 2014 enthalten. Der Bau soll nicht nur die touristische Erschließung der Bundesschule fördern, sondern auch als Bürger- und Begegnungsstätte fungieren. Vorgesehen ist ein Multifunktionsbau.

"Nach Eingang des Förderbescheides vom Bund kann mit den Planungen, Ausschreibungen und ersten vorbereitenden Arbeiten begonnen werden", sagt Bürgermeister Stahl. Er hofft, dass der Bau im Herbst 2019 steht. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rund eine Million Euro.