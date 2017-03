Schöneicher Ortssatzung aktualisiert

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Schöneicher, die wissen möchten, welche Vorschriften in ihrem Ort gelten, haben schon bald wieder ein verlässliches Instrument zur Hand, das sie darüber informiert. Denn mit Erscheinen des neuen Amtsblattes, voraussichtlich in der kommenden Woche, tritt die neue Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Gemeinde in Kraft. Die alte Ortssatzung war abgelaufen und wurde per Beschluss von der Gemeindevertretung um zehn weitere Jahre verlängert. Das Papier informiert auf vier A4-Seiten über verschiedene Rechte und Pflichten der Einwohner. Darin finden sich unter anderem Regelungen zu Kinderspiel- und Bolzplätzen, zu den Themen Lärm, Entsorgung von Müll und zu Tieren. Außerdem wird über allgemeine Anliegerpflichten informiert. Die Satzung ist nach Inkrafttreten im Internet, unter www.schoeneichebei-berlin.de, zu finden.