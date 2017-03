Neue Produktionshalle für Filme

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist eine wuchtige weiße Halle, in der das Unternehmen an der Pieskower Straße nördlich des dort entstehenden neuen Wohngebietes zu Hause ist. Dennoch ist der Fotoimpex-Firmensitz eher unscheinbar - ein auffälliges Namensschild oder Logo sucht man vergeblich. Demnächst aber werden Bauarbeiten die Blicke auf sich ziehen. Denn hinter dem bestehenden Bauwerk entsteht eine weitere Halle, die mit ihren Ausmaßen von 44 mal 20 Metern und einer Höhe von elf Metern in etwa so groß wie die bestehende wird.

"In der neuen Halle errichten wir eine Filmgießmaschine für Schwarzweißfilme", sagt Geschäftsführer Mirko Böddecker. Außerdem könne durch den Anbau die Lagerfläche vergrößert werden. Vorboten der Arbeiten sind bereits zu sehen. Auf dem Grundstück - früher befand sich dort die Wäscherei des nahegelegenen Krankenhauses - werden Bäume gefällt; im Anschluss lässt Böddecker auch alte Wasserspeicher beseitigen. "Die Bäume, die auf den Speichern gewachsen sind, haben zu wenig Platz für ihre Wurzeln", erläutert er. Daher drohten sie, bei Sturm auf die Halle zu stürzen.

Die Analogfotografie, für die Fotoimpex Filme und Zubehör herstellt und diese unter dem Markennamen Adox vertreibt, besetzt im Digitalzeitalter zwar nur eine Nische - aber eine, die wieder wächst, wie Böddecker berichtet. "Die Branche legt jedes Jahr um fünf bis zehn Prozent zu." Zuvor sei sie freilich auf unter ein Prozent ihres Ursprungs gefallen. Gleichwohl verzeichne die Branche weltweit einen Umsatz im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich. Die Vorzüge des alten Verfahrens? "Der Film ist hochauflösender als die Digitaltechnik."

Die Gießmaschine, mit der Fotoimpex bislang arbeitet, kann nach Angaben von Böddecker etwa 1000 Kleinbildfilme pro Tag herstellen; mit der neuen in der neuen Halle werde die Kapazität auf 5000 gesteigert. Als Investitionssumme nennt Böddecker knapp 1,3 Millionen Euro, inklusive einer Erweiterung der Produktion von Chemikalien für die Filmentwicklung - eine weitere Nische, der sich das Unternehmen widmet. Gefördert wird der Anbau von der Investitionsbank des Landes Brandenburg.

Mit den Produkten von Fotoimpex werden über einen Online-Shop Kunden auf der ganzen Welt beliefert. In Berlin betreibt Fotoimpex ein Ladengeschäft in der Alten Schönhauser Straße am Hackeschen Markt.