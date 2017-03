artikel-ansicht/dg/0/

Wien (dpa) Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz hat sich für EU-Auffanglager für Flüchtlinge in Georgien oder auf dem Westbalkan ausgesprochen. "Wir brauchen Flüchtlingszentren außerhalb der EU, die gemeinsam mit dem (UN-Flüchtlingshilfswerk) UNHCR betrieben werden", sagte der Politiker der konservativen österreichischen Volkspartei (ÖVP) der "Bild am Sonntag". Wo solche Lager seien, sei nicht entscheidend. "Wichtig ist, dass sie Schutz bieten und dass Menschen, die sich illegal auf den Weg nach Europa machen, dorthin zurückgebracht werden. Solche Einrichtungen könnten in Ländern wie Ägypten, in Georgien oder einem Land im Westbalkan liegen."