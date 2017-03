Pegelmarken in Neutrebbin

artikel-ansicht/dg/0/

Neutrebbin (MOZ) Für das Oderbruch steht die Gefahr von Überschwemmungen seit Jahrhunderten. 2017 gibt es drei Jubiläen: 300 Jahre Deichverband, 70 Jahre Hochwasser 1947 und 20 Jahre Sommerhochwasser 1997. In Neutrebbin erinnern bald blaue Bänder an die 1947er Katastrophe.

Maß genommen: Gemeindearbeiter Gerd Müller, Vermessungsingenieur Gerhard Mielenz und Bürgermeister Werner Mielenz haben am Freitagmorgen damit begonnen, den Höchstpegel des 1947er Hochwassers im Dorf erlebbar zu machen. © MOZ/Ulf Grieger

Neutrebbins Bürgermeister Werner Mielenz hatte die Idee, dass die Oderbruchgemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch und die Dörfer der Gemeinde Letschin im Projekt "Wasser im Oderbruch- Hochwasser 1947" kooperieren. Das sieht vor, dass an markanten Punkten in den Dörfern die Höchstwasserstände des Eishochwassers von 1947 mit blauen Aufklebern markiert werden. "Ähnlich der roten Aufkleber, die die Abschaltzeiten der Straßenlaternen markieren, soll der Pegelstand von vor 70 Jahren markiert werden", erläuterte Werner Mielenz.

Da jetzt auch der dafür gestellte Förderantrag bewilligt wurde, kann es vor Ort auch richtig losgehen. Dabei komme es weniger darauf an, dass die Markierung direkt an die Fenster oder Mauern der Häuser geklebt werden, erläuterte Mielenz. "Wir wollen schließlich auch den Durchfahrenden deutlich machen, in welcher Region sie sich gerade befinden."

In Neutrebbin startete am Freitag ein Pilotprojekt. Der Bürgermeister ist dabei froh, dass sein Bruder, der Vermessungsingenieur Gerhard Mielenz, sich bereiterklärt hat, die Marken auszumessen. Ausgangspunkt dafür war die Marke, die Gerhard Mielenz bereits vor 20 Jahren auf Bitten des damaligen Bürgermeisters Hans Merkel in die Nähe des Gemeindebüros gesetzt hatte und die noch immer Bestand hat.

"Ich hatte mir dafür eine Marke zum Vorbild genommen, die in einem ehemaligen Trafo in der Bahnhofstraße noch deutlich gemacht hatte, wie hoch das Wasser dort stand. Das habe ich dann bis in die Dorfmitte hinein ausnivelliert", erzählt der Vermesser, der sein Handwerk 1966 beim Seelower Liegenschaftsamt erlernt hatte. Seither hat er im Oderbruch vieles vermessen. Auch von 2004 bis 2006 die Gewässer erster Ordnung im Oderbruch im Auftrag des Landesumweltamtes.

Zum Start der Markierungsvermessung ging Gerhard Mielenz am Freitag noch einmal ganz klassisch mit Nivellierlatte und Richtkreis vor. Ganz exakt wurde der Pegelstand von der Hochwassermarke auf den nächststehenden Laternenmast übertragen, der in den kommend Tagen dort sein blaues Band bekommt. "Erst einmal haben wir geplant, jede zweite Laterne mit einem Band zu versehen. Wenn das aber nicht eindrucksvoll aussieht, bekommt jede Laterne ihr Band", erzählt der Bürgermeister.

Für die Vielzahl der Laternenmaste in der Neutrebbiner Hauptstraße hat Gerhard Mielenz dann aber doch zur heute üblichen Vermessungsmethode mit GPS gegriffen. Noch gut kann er sich daran erinnern, dass es vor 20 Jahren gar nicht so einfach war, die genauen Höhenlagen zu ermitteln. Insbesondere die Bundeswehr hatte Probleme, im Zuge der Deichverteidigung während der Sommerflut auf exaktes Kartenmaterial zurückgreifen zu können.

Gerhard Mielenz nennt dafür vor allem den Grund, dass die verschiedenen Behörden längst noch nicht so gut vernetzt waren wie heute. Zudem hatten sie die Erbschaft aus DDR-Zeiten angetreten, als genaues Kartenmaterial als "Geheime Verschlusssache" galt. In Zeiten von GPS und Internet ist es nun gar kein Problem mehr, die Höhenlage festzustellen.

Haben auch Sie Erinnerungen an das Hochwasser 1947? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Wir kommen gern und schreiben Ihre Geschichte auf, Tel. 03346 472, E-mail: seelow-red@moz.de