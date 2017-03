Unternehmer teilen ihr Glück

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Wir teilen" haben Hans-Jürgen Drabsch und Torsten Albrecht von der Firma Haustechnik Oderland in Bad Freienwalde ihre besondere Aktion mit der Kantine am Mühlenfließ überschrieben. Das Unternehmen spendierte dort am Freitag nicht nur das Mittagessen.

Torsten Albrecht und Hans Jürgen Drabsch von der Firma Haustechnik Oderland in Bad Freienwalde freuen sich, dass ihre Aktion bei Monika Stamm und Küchenleiterin Mandy Neumann (v. l) in der Kantine am Mühlenfließ sowie deren Gästen gut ankommt. © MOZ/Anett Zimmermann

"Vor drei Wochen ist Herr Drabsch auf uns zugekommen und hat erklärt, dass er und sein Unternehmen gern etwas für Menschen, die weniger haben, tun möchte", sagt Irmgard Roth, Geschäftführerin des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ). Ihr ist die Freude über dieses überraschende wie besondere Angebot anzusehen: "So etwas hatten wir noch nie."

Aber die mit "Wir teilen" überschriebene Aktion sei eine schöne Bestätigung für den Verein, der erst kürzlich sein 25-jähriges Bestehen begangen hat, und die Suppenküche in der Wasserstraße, die vor inzwischen fast zehn Jahren eröffnet worden ist. Und da ist es wieder - dieses Wort Suppenküche, das sich irgendwie nicht streichen ließe, erklärt Irmgard Roth. Sie spricht stattdessen von der Kantine am Mühlenfließ. Und so heißt es offiziell auch auf der großen Hinweistafel vor dem Gemeinnützigen Informations-, Bildungs- und Begegnungszentrum (GIBBZ), wobei die VFBQ-Geschäftsführerin das zweite B je nach Bedarf auch für Beratung nutzt. An diesem Tag stehe aber eindeutig die Begegnung im Mittelpunkt.

"Wir wollen unser Glück teilen, dass wir Arbeit haben", begründet Hans-Jürgen Drabsch den Hintergrund der Aktion, für die er mit seinem Mitgeschäftsführer Torsten Albrecht auch unter den 22 Angestellten des Unternehmens, darunter zwei Frauen, geworben hat. "Wir wollen einfach etwas zurückgeben", so der 55-Jährige.

Deshalb sollte es ein Mittagessen für die Gäste der Kantine geben, im Anschluss noch Kaffee und Kuchen. Und so kamen dort am Freitag nun wahlweise Schweinekrusten- oder Kasslerlachsbraten mit Sauerkraut oder Bohnen und Kartoffeln auf die Tische, als Dessert Rote Grütze beziehungsweise Schokoladenpudding jeweils mit Vanillesoße. "Der Schokopudding geht immer besser als die Grütze", weiß Küchenleiterin Mandy Neumann. Kaffee und Kuchen gebe es an diesem Tag ebenfalls kostenfrei. "Wenn, dann richtig", meint Hans-Jürgen Drabsch und fügt hinzu: "Die Gäste der Kantine sollen wenigstens diesmal einen halbwegs sorgenfreien Tag haben."

Laut Irmgard Roth nutzen zwischen 18 und 24 Menschen, überwiegend alleinstehende Männer, das ermäßigte Mittagsangebot in der Kantine. "Sie steht aber jedem offen", sagt sie. Deshalb habe der VFBQ im Vorfeld der Aktion noch einmal Handzettel im benachbarten Wohngebiet verteilt und auch die zehn Teilnehmer der neuen Maßnahme im Aktiv- und Gesundheitscenter sowie die zehn Helfer im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst eingeladen.

"Das Angebot wird heute super angenommen", freut sich Mandy Neumann, die von Monika Stamm, der ehrenamtlichen Helferin Christina Galvanvalenzuela und Petra Fabian im Bundesfreiwilligendienst unterstützt wird. Draußen im Flur haben sie diesmal extra noch eine Bierzeltgarnitur aufstellen lassen und mit Tischdecke und Servietten verschönert. Kuchen, so gibt Mandy Neumann zu bedenken, gebe es in der Kantine allerdings nicht jeden Tag. Diesmal sind es aber gleich mehrere: Buttermilch-Kokos-Kuchen, Schoko-Kirsch-Kuchen und Käsekuchen.

Die Kantine am Mühlenfließ befindet sich in der Wasserstraße 18 und hat Montag bis Freitag 11.30 bis 13 Uhr geöffnet. Kontakt unter Tel./Fax 03344 3016044. Das Mittagessen kostet regulär 4,50 Euro, mit gültigem Suppenküche-Ausweis ermäßigt 2,50 Euro.