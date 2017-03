"Ich will Deutscher Meister werden, klar!"

artikel-ansicht/dg/0/

In einer Woche ermitteln in Frankfurt Mattenkämpfer gleich zweier Sportarten ihre Deutschen Einzelmeister: die Judoka der U 21 und die Junioren-Ringer im griechisch-römischen Stil. Dann kämpfen auch Frankfurter Sportler um Lorbeeren und gute Platzierungen.

Von den Judoka der Sportschule, die sich qualifiziert haben, formuliert Pascal Meyer sein Ziel selbstbewusst: "Ich will Deutscher Meister werden, ganz klar". Der DM-Dritte des Vorjahres in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm in der U21 schöpft sein Selbstvertrauen nicht zuletzt aus dem zweiten Platz bei der Nordostdeutschen Meisterschaft vor zwei Wochen und dem Sieg beim Ranglistenturnier in Strausberg mit acht gewonnenen Kämpfen.

"Pascal zeichnet aus, dass er große Wertungen erzielen kann. Er hat mit einem Ippon, mit dem ein Kampf sofort beendet ist, schon manches Mal gewonnen", beschreibt sein Trainer Adrian Markov. Der hochaufgeschossene Pascal Meyer, der vom Budokan Brandenburg kommt, ist vor allem darauf eingestellt: "Man darf nicht zu lange warten, dann fällt man meist", so der 19-Jährige.

In dieser Woche ist er mit seinen Sportkameraden noch einmal mächtig ins Schwitzen gekommen. In der Hauptbelastungsphase vor dem Höhepunkt war die Trainingsintensität besonders hoch, um auf die Wettkampfbelastung einzustimmen. "Parallel werden die Pausen im Training länger und die Umfänge geringer, um dem Körper mehr Zeit zu geben, sich zu regenerieren", beschreibt Markov. Deshalb geht es in der kommenden Woche noch etwas ruhiger zu.

Für Pascal Meyer heißt es dann noch immer, "Gewicht zu machen", was in seinem Fall heißt, er muss ein paar Kilos für sein Kampfgewicht loswerden. "Nicht durch Hungern, sondern durch mehr Ballaststoffe und Eiweiß und den Verzicht auf Kohlenhydrate", betont er.

Die Judoka müssen sich mit dem neuen Jahr - wieder - auf neue Regeln einstellen. Adrian Markov fasst diese so zusammen: "Es wird Technik statt Taktieren belohnt. Es gibt keine kleinen Yuko-Wertungen mehr und zwei Wazaris werden nicht mehr zu einem Ippon zusammengefasst". Dass das Taktieren nicht mehr im Vordergrund steht, kommt Emil Kosjanik (-81 kg) entgegen. "Ich setze immer auf alles oder nichts, so habe ich es beim PSV Rostock gelernt", sagt der noch 18-Jährige, der inzwischen für den JC 90 Frankfurt startet. "Er hat das Potenzial, sich vorn zu platzieren, aber in seiner Gewichtsklasse ist die Leistungsdichte groß", beschreibt sein Trainer die Chancenlage zur DM. Für Robin Bahlo (- 60 kg) und Eric Schulz (- 66 kg), die beiden anderen jungen Männer, wissen dagegen, dass ihre Teilnahme an sich schon ein Erfolg ist. Ihr Anspruch bleibt: Das Beste geben. Das gilt auch für Ole Buth (2016 Deutscher Meister U18/PSV Frankfurt) und die Mädchen der Sportschule Sophie Brendicke (2016 Vize-Meisterin U18/JC Großbeeren), Lea-Sophie Bastian (JC 90) und Sophie von Zelewski (KSC Strausberg).

Schon an diesem Wochenende ermitteln die Judoka der U18 in Herne ihre Deutschen Meister. Dort ist die Frankfurter Sportschule mit Mareike Reddig, Emma König und Josephine Richter bei den Mädchen vertreten. Bei den Jungen starten gleich sieben Mattenkämpfer, von denen Elias Pracht und Luc Meyer als Medaillenanwärter gelten.

Service: Judo DM Einzel U21, 11./12. März, jeweils ab 9.30 Uhr, Brandenburg-Halle

Ringen DM Junioren griechisch-römisch, 11./12. März, Sporthalle am OSZ (Beeskower Straße), jeweils ab 9.30 Uhr