Sieben Frauen und ein Fouqué

artikel-ansicht/dg/0/

Nennhausen (MOZ) Sieben Frauen kreisten um das Leben von Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843). Das waren seine Mutter, seine erste große Liebe, Elisabeth von Breitenbauch, seine erste Ehefrau Marianne Schubaert, seine zweite Ehefrau Caroline von Briest, seine Tochter Marie, seine dritte Ehefrau Albertine Tode und seine Muse: Prinzessin Marianne von Preußen. Allen begegnete er mit tugendhaften Verhalten, mit der Ritterlichkeit, die er in seinen Ritterromanen so vollendet dargestellt hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1556968/

Stationiert in Aschersleben, verliebte sich Offizier Fouqué 1795 unsterblich in die erst 15-jährige Elisabeth von Breitenbauch, eine Liebe, die unerfüllt blieb. Das soll Urbild für die Beziehung eines Ritters zu einer mythischen Gestalt sein, die Fouqué für das 1811 veröffentlichte Märchen "Undine" ersann.

Am Steinhuder Meer waren die Offiziere zu einer Gesellschaft geladen. Dort lernte Fouqué Elisabeth von Breitenbauch kennen, tanzte mehrfach mit ihr und traf sie bei anderen Gelegenheiten wieder. Doch kam der Moment, als die junge Frau Fouqué den Tanz verweigerte, weil ein Kamerad ihn ihr gegenüber als untreu und flatterhaft angeschwärzt hatte. Fouqué schrieb: "Mehr als einmal wurde mir die Ehre zu teil, meiner holdseligen Erscheinung die Hand zu bieten, sie schwebt wie eine Elfe im Tanz. Meine Seele fand in leisen innigen Schauern: Hier war ihr etwas für das Leben Unvergessliches erschienen."

Fouqué hatte sie sein ganzes Leben nicht vergessen. "Schillst du meine Tränen / schillst du mein leises Sehnen / weil es ringt nach dir / zarte Frauenblüte / deine Schönheit glühte / einst als meines Lebens Zier" - Das ist die erst Strophe seines Gedichts "Der verlassene Sänger".

1800 heiratete Elisabeth den preußischen Hauptmann August von Witzleben. Sie überschattete als unerfüllte Sehnsucht Fouqués drei Ehen.

Er fühlte sich verschmäht. Aus Trotz heiratete er 1798 Marianne von Schubaert. Sie war die Tochter des Generalmajors Ernst von Schubaert, 6. Kürassier-Regiment in Aschersleben, wo Fouqué als Leutnant diente. Die Ehe hielt nur kurz. Fouqué vermachte ihr sein gesamtes Vermögen nach der Scheidung. Er war praktisch mittellos, inzwischen hatte er sich auch von einer Militärkarriere verabschiedet, als er Ende 1802 nach Nennhausen zog. Anfang Januar 1803 folgte der Eheschluss mit Caroline von Briest, verwitwete von Rochow. Sie war bereits Mutter von drei Kindern.

Im September des Jahres wurde die gemeinsame Tochter Marie geboren.

Im Schloss Nennhausen lebte und dichtete Fouqué mehr als 30 Jahre lang. Im Park unter der 2006 eingestürzten Fouqué- Eiche schrieb er seine "Undine". Der Stachel der unerwiderten Liebe von einst saß wohl noch immer. Indes scheint auch seine zweite Ehe keine Liebesbeziehung gewesen zu sein, obwohl Fouqué immer wieder beteuerte, dass er seine Caroline liebte. Fouqué ging aber in die innere Emigration. Er akzeptierte, dass sie ihn wohl nur geheiratet hat, damit sie als Baronin durch Fouqué engen Bezug zum Königshaus bekam und dass er sie, die ebenso Schriftstellerin war, unterstützte.

Nach ihrem Tod (1831) stolzierte Fouqué erneut auf Freiersfüßen. Er hatte sich im Alter von 55 Jahren wie ein Jüngling in die 27-jährige Albertine Tode verliebt, die Gesellschafterin seiner Tochter Marie. Er schrieb: "Doch im schneeverhüllten Innern/ lebt mir noch ein Herz voll Mai". 1833 heirateten sie nicht in Nennhausen, sondern in Berlin. Das Ehepaar richtete sich in Halle einen gemeinsamen Haushalt ein, bis Fouqué durch seinen Jugendfreund König Friedrich Wilhelm IV. ab 1841 mit einer jährlichen Pension von 300 Talern nach Berlin geholt wurde. Die Fouqués wohnten in der Karlsstraße 23a. Drei Kinder gingen aus dieser Verbindung hervor.

Ob die junge Ehefrau ihn auch liebte, bleibt ein Rätsel. Fouqué war seinerseits euphorisch. In Briefen nannte er Albertine "mein Herzens Bertchen" oder "süß Dummchen" oder "ein schönes schlankes Elfchen". Böse Stimmen behaupten nicht nur, dass Albertine ihn ausschließlich wegen des erlangten Titels der Baroness geheiratet hatte, sondern sogar, dass die beiden Söhne Carl und Waldemar einen anderen Vater hatten. In seinem Haushalt in Halle und ab 1841 in Berlin wohnte während seines restlichen Lebens neben der Schwiegermutter auch, allerdings mit Unterbrechungen, sein "Schüler", der junge und attraktive Franzose Charles Theodor Fournell. Dieser war als Fouqués Student an der Universität Halle in den Haushalt gekommen, was zu dieser Zeit üblich war. Zur Frau Baronin entwickelte der Student sehr vertrauliche Beziehungen. Im August 1839 wurde Fournell aufgefordert, wegen angeblicher Spionage-Tätigkeit das preußische Staatsgebiet zu verlassen. Er ging in die freie Reichsstadt Frankfurt/Main. Zwei Monate später, im Oktober 1839, wurde Fouqués Sohn Carl geboren, und im Sommer 1841 zog die Familie nach Berlin, wo auch - wie selbstverständlich - Fournell wieder auftauchte. Nach Fouqués Tod (1843) war die Witwe Albertine für Fournell nicht mehr interessant.

In Carl war Fouqué vernarrt, kurz vor seinem Tode da war Carl drei Jahre alt, verfasste er einen Brief an den König und bat ihn um Unterstützung für seinen Sohn. Er wollte, dass ihn Friedrich Wilhelm IV. unter königlichen Schutz stellt. Albertine bat er, diesen Brief nach seinem Tode zuzustellen. Dass Albertine zu diesem Zeitpunkt hochschwanger war und sechs Tage nach Fouqués Tod den Sohn Waldemar zur Welt bringen würde, schien Fouqué nicht zu interessieren. Also wusste oder vermutete er, dass dieses ungeborene Kind nicht seines sein könnte.

Letztlich hatte Fouqué wohl resigniert. Er sprach immer mehr dem Alkohol zu und verstarb nach einem Besuch bei seiner Muse, der Prinzessin Marianne von Preußen, auf der Treppe zu seiner Wohnung. Albertine versuchte, die Prinzessin dazu zu bewegen, eine Erziehungsanstalt für junge Mädchen zu gründen und sie als Leiterin einzusetzen. Aber ihr Wunsch wurde nicht erfüllt. 1857 übersetzte sie die Undine ins Französische und verbrachte ihren Lebensabend bei ihrem zweitgeborenen Sohn Waldemar in Halle.

Prinzessin Marianne von Preußen, eigentlich Marie Anne Amalie, geb. Prinzessin von Hessen-Homburg, heiratete 1804 Prinz Wilhelm von Preußen, den jüngsten Bruder des Königs Friedrich Wilhelm III. Den "steifen, stocknüchternen und etwas beschränkten Wilhelm" mochte sie eigentlich gar nicht, aber sie folgte dem Rat ihrer Eltern. Sie führte eine Vernunftehe mit gegenseitiger Achtung, gebar zehn Kinder, von denen zwei Söhne und zwei Töchter überlebten.

Nach dem Tod der Königin Luise war sie die "First Lady" des Preußischen Hofs. Sie war mit Fouqué befreundet, und seine Dichtungen waren Labsal für sie. Marianne las den Königskindern daraus vor, holte Fouqué zu Lesungen an den Hof.

Fouqué sah sie zum ersten Mal im Januar 1813 und besuchte sie fortan regelmäßig. Er nannte sie seine Muse. Tatsächlich gab sie dem romantischen Dichter Anregungen zu mehreren seiner Werke. Prinzessin Marianne vermutete zu recht, dass er etwas in sie verliebt sei. Doch war er ihr zu unansehnlich, zu klein und zu eitel. Gegen Ende der zwanziger Jahre bis zum Tode des Dichters hatte sich beider Verhältnis recht harmonisch gestaltet, immer mehr wurde sie Vertraute seiner kleinen und großen Nöte, auch was seine unglückliche Ehe mit Caroline in Nennhausen betraf.

Seine Mutter, die sehr früh verstorben war, hat Fouqué sehr geliebt und widmete ihr auch zwei Gedichte, die von Miltitz vertont wurden. "Knäblein auf der Reise/ruht im Mutters Arm/schläft so sanft und leise/atmet Lieb und warm/ob an Felsenwänden/rauh die Fahrt beginnt/wiegt auf zarten Händen/ Mütterchen ihr Kind" - so heißt es in dem einen Gedicht.

Es war wohl nur die Mutter, die Fouqué uneingeschränkt geliebt hat. Dass Fouqué kein wirkliches Glück mit seinen anderen Frauen hatte, ist seinen Dichtungen sehr zugute gekommen. Was ihm das Leben versagte, ersetzte schöner und unsterblich die Phantasie.