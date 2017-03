Frankfurt mit Fachärzten gut versorgt

artikel-ansicht/dg/0/

Es muss ein turbulenter Start für Dr. Dagmar Voigt gewesen sein. Die Dermatologin übernahm Anfang des Jahres einen zweiten Kassensitz im Medizinischen Versorgungszentrum am Klinikum. Den ersten teilen sich drei ihrer Kollegen. "Bis vor kurzem hatten wir noch tumultartiges Gedränge um Termine. Das hat sich inzwischen etwas gelegt", berichtete Mirko Papenfuß, Geschäftsführer des Klinikums Frankfurt, vor wenigen Tagen im Sozialausschuss.

Bis 2006 gab es noch sechs Hautarztpraxen in Frankfurt, die aus Altersgründen nach und nach schlossen. Die einzige noch verbliebene Hautärztin - Olga Dürpisch am Kleistpark - geht ebenso absehbar in den Ruhestand. "Auch deshalb gilt Frankfurt bei Hautärzten nunmehr als drohend unterversorgt", erklärte Jens-Marcel Ullrich (SPD). Nach Gesprächen - angestoßen von der Stadtverordneten Renate Berthold (Bürgerbündnis) - erkannte die KVBB den Mangel an und machte die zusätzliche Stelle möglich. "Wir haben die KVBB hier ein Stück weit sensibilisieren können und sind mit dem Klinikum zu einer guten Lösung gekommen", findet der Sozialdezernent.

In allen anderen fachärztlichen Bereichen gilt die Stadt dagegen als ausreichend beziehungsweise überversorgt. Zu dieser Einschätzung kommt die KV auf Grundlage ihrer Bedarfsplanung und aktueller Zahlen, auf die Ullrich im Ausschuss verwies. Bei Hausärzten hat der Mittelbereich Frankfurt - der auch Lebus, Briesen, Müllrose, Schlaubetal und Brieskow-Finkenheerd umfasst - einen Versorgungsgrad von 107,8 Prozent. Es gibt 58 Hausärzte, davon allein 49 in Frankfurt. Noch höher liegen die Versorgungsgrade bei den Fachärzten (siehe Infografik). Bezogen auf die Einwohnerzahl stehen genug Augenärzte, Frauenärzte, Orthopäden, Urologen, Kinderärzte oder Chirurgen bereit. Die Krux ist, dass sich die Bewertung auf ein sehr großes Versorgungsgebiet bezieht, das bis Erkner reicht.

"Natürlich bildet das nicht den Bedarf vor Ort ab", betont Ullrich. Auf die Landesplanungen hätten jedoch weder die Stadt noch das Klinikum großen Einfluss. "Trotzdem sollten wir uns dazu strategisch verhalten und mit der KV im Gespräch bleiben, um auf Fehlentwicklungen hinzuweisen."

Ohnehin seien ausreichend Kassensitze das eine, etwas ganz anderes aber, Ärzte dafür zu gewinnen. "Das ist in unseren Breitengraden nicht so einfach", macht Mirko Papenfuß deutlich. Wenn ein Fachmediziner nach Frankfurt ziehe, dann aus familiären Gründen oder aber weil er eine Facharztausbildung am Klinikum durchlaufen habe. "Wir sind in der Verantwortung, medizinischen Nachwuchs auszubilden. Doch das sind langjährige Prozesse. Und am Ende muss der Kollege auch in den niedergelassenen Bereich wollen."

Die Stadt könne nur wenige Anreize bieten, um Fachärzte nach Frankfurt zu holen, räumte Ullrich ein. "Natürlich könnten wir viel Geld in die Hand nehmen. Das wären dann aber freiwillige Leistungen, die an anderer Stelle eingespart werden müssten."

Eine größere Wirkung versprechen da die Förderinstrumente der Kassenärztlichen Vereinigung. Für den Hautarztbereich ist Frankfurt Förderregion. Bei Übernahme oder Neugründung einer Praxis können Ärzte etwa von einem Invesitionskostenzuschuss in Höhe von 30 000 Euro profitieren.